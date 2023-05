Coronación de Carlos III: guía completa con todos los detalles

El 6 de mayo de 2023 será un día histórico, es la fecha elegida para la coronación de Carlos III como rey a sus 73 años. El príncipe que más tiempo ha esperado pasar por este momento, por fin se convertirá en el monarca de mayor edad coronado de la historia. No tendrá un reinado muy extenso, los más de 50 años de su madre la reina Isabel II no se repetirán, pero eso no significa que Carlos III no escatime en gastos para su momento, así será su coronación.

Guía completa con todos los detalles de la coronación de Carlos III

Este próximo domingo será el día en el que Carlos III sea oficialmente rey, a su lado estará la que a partir de entonces pasará a la historia como la Reina Camila. Contra todo pronóstico ha conseguido coronarse y lo hará siguiendo un protocolo de lo más estricto. El 6 de mayo la abadía de Westminster, en Londres, dirigida por el arzobispo de Canterbury recibirá al nuevo rey. Estos serán los pasos de la coronación de Carlos III.

Etapa 1: El reconocimiento

De pie junto a la silla de la coronación, el arzobispo de Canterbury presenta al futuro monarca. En ese momento se corea «¡Dios salve al Rey!». A continuación, se escuchan las trompetas reales. Nunca cambies, Gran Bretaña.

Etapa 2: El juramento

Carlos hará el juramento formal de defender las leyes de la Comunión anglicana.

Etapa 3: La unción

A continuación, Carlos se sentará en la silla de la coronación y se levantará una tela dorada para ocultarle de la vista de todos los presentes. El arzobispo de Canterbury procederá a ungirle las manos, el pecho y la cabeza con óleo santo.

Etapa 4: La investidura

Carlos recibirá el Orbe Real, el Cetro, el Cetro del Soberano, una vara de oro adornada con una paloma. Se le colocará la corona sobre la cabeza.

Etapa 5: Entronización y homenaje

Por último, Carlos bajará de la silla de la coronación y se sentará en el trono. Una vez sentado, los pares se arrodillarán ante el rey para presentarle sus respetos.

Una vez finalizada la ceremonia, el rey y Camilla, la reina consorte, regresarán al Palacio de Buckingham en una procesión de coronación. Una vez allí, se les unirán otros miembros de la Familia Real para saludar desde el balcón.