Ha llegado el gran día: la Coronación de Carlos III. Después de meses de preparativos, tras la muerte de la reina Isabel II, el pasado 8 de septiembre de 2022, el monarca va a hacer historia en un día en el que es el absoluto protagonista. Junto a él, su inseparable esposa, la reina consorte Camila, título que ostenta por deseo expreso de la difunta Reina. De esta manera, este 6 de mayo, Londres se va a convertir en un epicentro de atención que paralizará el país.

Más allá de la entronización, a lo largo de este fin de semana (que corresponde a los días 6, 7 y 8, ya que el lunes es declarado festivo en el país) estará repleto de actividades para disfrutar en comunidad. Antes de entrar en la abadía de Westminster, que es donde se celebra el acto, Carlos III recorrerá las calles de la capital británica en un gesto de acercarse a la ciudadanía y como parte del protocolo que debe seguir.

La coronación podrá seguirse por televisión, al igual que el concierto en el castillo de Windsor el domingo 7 de mayo. Ese mismo día habrá una gran fiesta callejera: se invitará a los ciudadanos a que compartan con familiares y vecinos una comida en las calles. El lunes 8 de mayo tendrá lugar The Big Help Out, una iniciativa en la que se destacará el papel esencial del voluntariado en el país. Un mapa interactivo guiará a los ciudadanos a los distintos eventos programados, que incluso podrán crear y registrar el suyo propio.

Las coronas de Carlos III y Camila

Para el gran día hay un accesorio que se convierte junto a Carlos en el gran protagonista. Estamos hablando de la corona que lucirá. Lucirá dos, la primera y, por consiguiente, la más importante, la de San Eduardo. Esta histórica pieza es la más antigua de las posee la monarquía británica y considerada como pieza principal de las joyas del reinado. Además, con ella se coronó a Isabel II en 1953, motivo por el que la pieza ha tenido que sufrir algunos ajustes para conseguir que encaje en la cabeza del monarca, que será a su vez el séptimo Rey que porte la gran corona, datada en 1661.

Una vez finalizada la misa, el rey Carlos III, siguiendo la tradición de su madre, portará la llamada corona del Estado Imperial, con la que saludará a los allí presentes desde el balcón de Buckingham. Por su parte, Camila llevará la que lució la reina María de Teck en 1911, bisabuela de Carlos III, cuando Jorge V fue coronado.

Carlos III esquiva una tradición

Carlos III va a esquivar la tradición más pomposa porque será entronizado vistiendo su tradicional uniforme militar. Sin embargo, en otros momentos puntuales de la ceremonia sí que usará otras prendas como la toga de unción, una especia de capa que llevará cuando le coloquen el aceite sagrado sobre la cabeza.

Camila ha escogido a Bruce Oldfield, para esta ocasión. No es ninguna sorpresa, ya que ambos mantienen una excelente relación y la ha vestido en diversas ocasiones. Sin embargo, se desconoce cuál es el color que llevará, aunque si quisiera seguir la tradición optaría por el color blanco, símbolo del renacimiento y de la pureza.

Felipe y Letizia en la Coronación

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia acudirán a la Coronación de Carlos III. El 5 de mayo es cuando han viajado Sus Majestades para poder estar presentes en este histórico día en el que, por unas horas, se paraliza Londres y el mundo entero. A diferencia del funeral de la reina Isabel II, que tuvo lugar el pasado mes de septiembre, el Rey Juan Carlos y la Reina Sofía no estarán presentes en la ceremonia.

Esto ha sucedido de esta manera porque el palacio de Buckingham solo ha invitado a jefes de Estado y a los mandatarios de la Commonwealth.