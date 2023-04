A un mes para la Coronación del rey Carlos III, todavía son muchas las dudas sobre la presencia de los duques de Sussex en esta importante celebración. El príncipe Enrique y su esposa, Meghan Markle, parecen estar jugando al despiste sobre este tema y, a día de hoy, no se sabe de manera oficial si estarán en las celebraciones. De hecho, en la visita de Enrique la pasada semana a Londres, el duque de Sussex no solo no pudo reunirse con su padre, sino que tampoco habló sobre este tema.

Mientras continúan las especulaciones, la pareja no ha alterado su rutina. Meghan Markle no ha acompañado a Enrique en su último viaje a Londres, sino que ha preferido quedarse en California con sus dos hijos, quizás para poder estar pendiente de ellos o quizás para evitar cualquier encuentro incómodo. Sin embargo, a apenas unas semanas para la Coronación, ya sabemos cuándo reaparecerá la Duquesa, y no tiene nada que ver con los Windsor.

La esposa del príncipe Enrique prefiere mantenerse ajena a su familia política y ha encontrado en Estados Unidos -su tierra natal-, el lugar perfecto para estar tranquila y feliz con su familia. Por eso no es de extrañar que se esté planteando dar un paso más en su carrera, no en la de actriz, sino en el ámbito político. Según apuntan algunas fuentes, Markle y el príncipe Enrique han pagado en el último año una importante suma a la que fuera jefa de prensa de Michelle Obama, lo que muchos han visto como un primer paso de la Duquesa para entrar en política, algo que aún no se ha confirmado.

Pero, más allá de los planes políticos de la ex actriz, que podrían llevarla en algún momento a la Casa Blanca, lo cierto es que el próximo mes de mayo, días después de la Coronación, la Duquesa tiene una importante cita en Nueva York. Según ha trascendido, Meghan Markle será homenajeada en la gala Women in Vision de Ms. Foundation, durante la que recogerá el premio Grace por el trabajo realizado en su podcast, Archetypes. Este galardón, organizado por la fundación Alliance for Women in Media de Estados Unidos, reconocen los contenidos femeninos que suman contribuciones ejemplares a la comunidad. En la página web oficial de la organización explican los motivos por los cuales se ha elegido a la duquesa de Sussex como destinataria de este reconocimiento. «Es una feminista, defensora de los derechos humanos y la equidad de género, y un modelo a seguir global. Su defensa toda la vida de las mujeres y las niñas sigue siendo un hilo constante que teje a través de empresas humanitarias y comerciales», comentan desde la institución.

Aunque por ahora no hay confirmación oficial se espera que Meghan Markle acuda a la ceremonia para recibir el premio de la mano de la periodista Gloria Steinem, que es cofundadora de Ms. Foundation, así como amiga de Meghan Markle desde hace algunos años. Meghan Markle lleva ya tiempo muy implicada en este podcast, en el que se cuentan historias que pretenden fomentar la reflexión en los oyentes sobre arquetipos y su influencia en la sociedad. En este proyecto han participado importantes figuras de relevancia internacional, como es el caso de Serena Williams o Mariah Carey. Sin duda, una cita muy importante para la ex actriz, mucho más allá de la incómoda asistencia a la Coronación de su suegro.