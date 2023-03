La llamativa petición del Rey Carlos III para el día antes de su coronación

Será el próximo día 6 de mayo cuando el Rey Carlos III (74) tome el relevo oficialmente a la Reina Isabel II, que falleció el pasado 8 de septiembre a los 96 años de edad en Balmoral, como actual rey del Reino Unido y soberano de los otros catorce reinos que forman parte de la Mancomunidad de Naciones junto a su esposa, Camila Parker-Bowles (75), que también será coronada reina. Algo que no sucedía desde el abuelo del actual monarca, Jorge VI.

Pese a que quedan varias semanas, poco a poco van trascendiendo algunos detalles de cómo va a ser la celebración, que se espera moderna, inclusiva y menos multitudinaria que la de Isabel II; así como las rutinas que lleve a cabo el monarca previo al acto estatal financiado por el Gobierno británico. La última ha sido la hora a la que Carlos II se irá a dormir el día antes de su coronación para estar perfectamente «fresco y descansado». Según ha informado en la tarde de este domingo Daily Telegraph, el heredero de la Corona ha solicitado despejar todo tipo de actividades de su agenda la jornada anterior, el 5 de mayo, para poder retirarse «en sus aposentos a las seis de la tarde y descansar lo suficiente».

De ser así, el monarca asistiría a la recepción para los líderes de la Commonwealth -que agrupa a 54 países independientes y semiindependiente que mantienen lazos históricos con Reino Unido-, prevista para el viernes 5, pero no a la cena organizada en el Palacio de Buckingham esa noche, a la que sí asistió su madre cuando se encontraba en su misma posición. Claro que por entonces la Reina Isabel II tenía 26 años.

Fue el pasado mes de octubre cuando el Palacio de Buckingham anunció que la Coronación del Rey Carlos y su esposa se celebraría el primer sábado de mayo. Los Reyes serán coronados en un ritual religioso por el Arzobispo de Canterbury en la Abadía de Westminster y saldrán con otros miembros de la Familia Real al balcón del Palacio de Buckingham después del servicio.

El domingo siete, desde los estudios de la BBC se organizará un Concierto de Coronación especial en los jardines del Castillo de Windsor, en el que estrellas de la música de carácter internacional interpretarán sus éxitos junto a una orquesta en directo con espectáculos de luces y bailarines incluidos. Se espera que una de las mejoras actuaciones de la noche sea la de The Coronation Choir, un coro compuesto por refugiados, personas con discapacidad auditiva, activistas de la comunidad LGTBI y sanitarios británicos. A la misma hora de esta cita cultural, varios puntos de la nación se iluminarán en honor a la coronación.

Además, ese mismo domingo, los ciudadanos de todo Reino Unido también están invitados al Gran Almuerzo de Coronación que, según la página web creada expresamente para la ocasión, «reunirá a vecinos y comunidades para compartir amistad, comida y diversión».

La coronación del Rey Carlos III culminará el lunes 8 con The Big Help Out, cuyo objetivo es el de difundir la labor de voluntariado que realizan las sociedades benéficas, como Los Scouts, en todo el país.