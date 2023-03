La llegada del príncipe Enrique este lunes por la mañana a las puertas de la Corte Suprema de Londres ha sido toda una sorpresa. El duque de Sussex no tenía que haber asistido a la vista preliminar en la demanda colectiva contra Associated Newspapers Ltd., sino que estaba previsto que declarara por videoconferencia. Por este motivo, cuando se tuvo constancia de que el hijo menor de Carlos de Inglaterra estaría en la capital británica las especulaciones se dispararon.

Y es que el viaje de Enrique se ha producido en un momento muy concreto. De no ser por los disturbios que desde hace días asolan Francia, su padre, el rey Carlos, estaría de viaje de Estado en el país vecino. Un viaje de Estado con un significado especial, ya que habría sido el primero del nuevo monarca. La llegada de Enrique, con toda la polémica que el duque de Sussex arrastra desde hace tiempo, podría haber eclipsado este viaje. De hecho, aunque las cosas no han salido así, la periodista australiana Daniela Elser asegura que este viaje tiene ‘truco’.

Un desplazamiento al parecer innecesario, pero muy medido que, irremediablemente, hace pensar en que el duque de Sussex podría tener algún tipo de intención concreta al presentarse en Londres. «Su aparición en persona en el Reino Unido, la quinta vez que lo hace en más de tres años, ha sido forma segura de garantizar que el caso judicial tenga una publicidad seria», ha declarado Daniela Elser. Sin embargo, la periodista considera que, en el fondo, lo que esperaba el duque de Sussex era concentrar la atención mientras su padre realizaba su primer viaje de Estado. La situación de Francia ha supuesto un cambio de planes inesperado.

Aunque es cierto que la presencia de Enrique en Londres ha acaparado titulares en todo el mundo, el duque de Sussex se encuentra con una ciudad que no le recibe con los brazos abiertos y con una familia que le ‘cierra’ las puertas. No ha trascendido en qué momento informó el duque de Sussex a Buckingham de sus planes pero, sea como fuere, ni el Rey ni los príncipes de Gales han cambiado un ápice su programa habitual. Es más, algunas fuentes aseguran que desde el gabinete de Carlos III le han hecho saber a Enrique que el Rey está ‘ocupado’ estos días. El monarca se encuentra en la finca de Sandringham disfrutando de unos días de descanso antes de emprender el viaje de Estado a Alemania -que permanece sin cambios-, mientras que el príncipe Guillermo y su familia están en Amner Hall, en Norfolk, ya que sus hijos están de vacaciones.

Por este motivo, un encuentro entre el príncipe Enrique y la cúpula familiar para poder intentar limar asperezas tras los ataques del duque de Sussex en su autobiografía se plantea bastante improbable. Es más, se sabe que Enrique se va a quedar en la que ha sido su residencia en Windsor, Frogmore Cottage, la misma casa que tiene que desalojar por orden de la Corona. Quizás también aproveche el viaje para ultimar algunos detalles de la mudanza, pero lo que está claro es que la tensión familiar se podría cortar con cuchillo.