Esta es la comida que el Rey Carlos III casi siempre se salta

Si bien los profesionales médicos afirman que el desayuno es la comida más importante del día, lo cierto es que el resto son también esenciales, sin embargo una de las comidas del día parece que es incompatible con los horarios rigurosos del rey Carlos III no sólo ahora que es rey sino que lleva años saltándosela así que si quieres saber de cuál se trata, atentos porque os la desvelamos a continuación. Esta es la comida del día que el Rey Carlos III casi siempre se salta

La comida del día que el Rey Carlos III se salta

The Mirror informa que el rey Carlos solo come frutas y semillas en el desayuno. Si bien se le da la opción de huevos preparados todas las mañanas, en su lugar elige una ensalada de frutas de temporada, semillas y té, según ha revelado su ex secretario de prensa, Julian Payne.

El rey Carlos también lleva una «breakfast box» o «caja de desayuno» cuando viaja y por lo visto contiene seis tipos de miel y muesli. Sus desayunos suelen ser una mezcla saludable de fruta fresca, muesli, semillas remojadas en jugo y té. Los huevos solo se comen en el desayuno los fines de semana, y más tarde en el día,. The Daily Mail explica además que el nuevo rey de Inglaterra aboga por una alimentación saludable y alienta a las personas a hacer lo mismo. Nadie puede discutir con un desayuno lleno de fibra. Pero lo cierto es que hace algo que ningún médico recomienda: saltarse una comida.

El rey Carlos se salta el almuerzo

Lo sorprendente es que este pequeño (aunque nutritivo) desayuno le dura hasta las cinco de la tarde , cuando toma el té con la reina consorte Camilla, ya que el rey se ha saltado rutinariamente el almuerzo durante años. Según el ex corresponsal real Gordon Rayner, el rey Carlos cree que el almuerzo es un lujo que interrumpe el día de trabajo e interfiere con su apretada agenda. Es por esta razón que quienes trabajan para el rey han aprendido a desayunar abundantemente o a trabajar con el estómago revuelto hasta la hora de la cena.

Eso sí, aunque se salte la hora de la comida, siempre respeta la del té en la que además aprovecha para hacer algo bastante curioso: comer huevos duros. Este momento no es solo un breve respiro de su duro día, sino que además de pasteles, té, también solicita un huevo cocido. Luego, el rey Carlos vuelve a trabajar hasta su cena de las 20:30 horas, afirma el Mirror. Por último, no sorprende que un rey que come fruta en el desayuno y se salta el almuerzo también evita el postre por la noche.