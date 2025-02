Un brutal incendio devora un edificio de apartamentos en Manhattan, Nueva York

Un incendio ha arrasado un edificio esta madrugada en el barrio de Harlem, en Nueva York, Estados Unidos. El aviso fue recibido por los Bomberos a las 21:00 horas (03:00 horas en España), que inmediatamente se trasladaron hasta el inmueble ubicado entre las calles West 139 y Adam Clayton Powell Boulevard. Este ha sido catalogado por los agentes como un incendio de «cuatro alarmas», lo que quiere decir que implica un riesgo máximo.

Debido a la gravedad del incendio, 40 unidades y 180 efectivos de los bomberos y servicios médicos de urgencia han tenido que acudir al lugar. Las autoridades dicen que el incendio está presente en los primeros tres pisos. De igual manera, los vecinos han declarado que el edificio ha estado vacío durante un par de años.

El Departamento de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York ha señalado que los vecinos de los alrededores deben esperar «retrasos en el tráfico» y que por precaución deber «cerrar todas las ventanas».

Las autoridades no han reportado víctimas ni heridos graves por el momento, aunque según ha declarado el jefe de los Bomberos, John M. Esposito, sí ha habido cuatro bomberos afectados de forma leve y que ya han sido trasladados al hospital debido a unas quemaduras que han sufrido en la espalda.

Sobre la rápida propagación de las llamas, Esposito ha señalado esto ha sido debido al «deteriorado estado» en el que se encontraba el bloque de pisos, que además está ubicado junto a otros inmuebles que sí están habitados y que también podrían haber sido consumido por las llamas debido a la rápida propagación de estas, afortunadamente el incendio ha podido ser controlado. Las autoridades continúan trabajando en el lugar del suceso para extinguir las llamas cuanto antes.

The FDNY is currently operating at a 3-alarm fire at 108 W 139 Street in Manhattan. pic.twitter.com/p0YJh76YI2