Bruselas vigila la amnistía de Sánchez: «Hay algunas preguntas que queremos hacer al Gobierno»

El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha declarado a la prensa en Bruselas que «por supuesto» tienen «preguntas» sobre la Ley de Amnistía que se está tramitando en el Congreso de los Diputados en España como resultado del pacto entre el PSOE y los independentistas para asegurar la elección de Pedro Sánchez como presidente.

La prensa le ha preguntado si, como dijo el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, existe «cero preocupación» por la ley de amnistía en Europa. «No hay el mismo clima en España y en Bruselas», ha bromeado Reynders. «Hemos presentado algunas preguntas y las he confirmado, pero no quiero dar más detalles sobre eso», ha concluido el comisario.

También ha rechazado entrar a valorar cuáles son las líneas rojas de la Comisión respecto a esta ley: «No quiero ir más allá, sólo decir que estamos en un diálogo, en el que hacemos preguntas y recibimos respuestas».

En todo caso, el miembro de la Comisión Europea ha matizado que ahora tienen que esperar porque «el proceso será primero en el Parlamento Español». «Le dije al ministro que haremos algunas preguntas y así espero que sea posible continuar con este diálogo para tener respuestas», ha añadido el encargado de vigilar el respeto a la Justicia en la Unión Europea.

El político belga ha apuntado que «la evaluación de la Comisión será en un texto final, donde tendremos un texto adoptado por el Parlamento Español». El comisario europeo ha preferido remitirse a los encuentros que han tenido hasta ahora. «Por el momento, estoy muy contento de que tengamos un buen diálogo, pero el diálogo consiste en algunas preguntas que queremos hacer a las autoridades españolas», ha remarcado Reynders.

Félix Bolaños será el encargado de presidir el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. Esta es una de las funciones atribuidas a España como país que ejerce la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Dentro de su agenda se incluirá los temas de la «cooperación judicial, derechos de las víctimas, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y la Fiscalía Europea».

➡️ judicial cooperation

➡️ rights of victims

➡️ Russia’s war of aggression against Ukraine

European Public Prosecutors Office (EPPO)

