La cumbre celebrada en Bruselas entre la Unión Europea y la Unión Africana (UA) concluyó este viernes con una imagen viral que ha dado la vuelta al mundo cuando el ministro de Exteriores de Uganda, Jeje Odongo, evitó premeditadamente saludar a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Una actitud machista e impropia de un ministro, pero que fue inmediatamente reprendida por el presidente francés, Emmanuel Macron, al invitarle con un gesto a que la saludara.

El lamentable gesto del ministro de Uganda se produjo tras situarse en una zona donde los periodistas les iban a tomar una de las imágenes del día y donde Odongo llegó en último lugar. El ministro ugandés se dirigió directamente a saludar al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel y, más tarde, al presidente francés Emmanuel Macron.

Lo cierto es que este desgraciado gesto no es el primero que recibe la mandataria europea. Durante su visita a Ankara, el pasado mes de abril, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan trató de ignorar a Von der Leyen al dejar que se sentara en un asiento secundario en su despacho.

Oh no, it’s #sofagate all over again. Good thing that this time Emmanuel Macron was there to save the day 🙂 pic.twitter.com/kvqdIDLOcc

— Viktor Daněk (@ViktorDanek_) February 18, 2022