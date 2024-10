El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reconocido este miércoles que no respalda una operación de respuesta de Israel a Irán que incluya ataques a las instalaciones nucleares iraníes. Washington ha evitado apoyar el golpe al programa nuclear de Irán por miedo a un aumento de las tensiones en la región, aunque se ha esforzado en construir un amplio consenso internacional para una respuesta al ataque de Irán. «Discutiremos con los israelíes lo que van a hacer, pero los siete (las naciones del G7) estamos de acuerdo en que tienen derecho a responder, pero deben responder proporcionalmente», ha destacado Biden a los periodistas antes de abordar el Air Force One sobre el ataque de Irán. Este golpe se ha mentido además en la campaña presidencial de Estados Unidos, a la que Biden renunció obligado por los líderes y donantes de su partido por sus problemas cognitivos.

El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha destacado que hablaría pronto con el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, pero no dio un cronograma para esa llamada. «Irán está muy fuera de lugar. Se impondrán algunas sanciones a Irán», ha subrayado. Cuando se le ha preguntado si apoyaría un ataque israelí contra las instalaciones nucleares de Irán, Biden ha sido tajante: «No».

Biden ha tenido una conversación telefónica con los países del G7 (Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Reino Unido). Durante la conversación telefónica, Biden ha abordado el ataque de Irán del martes y la necesidad de una respuesta coordinado.

La administración de Joe Biden ha prometido que Estados Unidos impondrá a Irán «consecuencias graves» independientemente de cómo responda Israel.

A diferencia del último ataque con misiles de Irán, que tuvo lugar el pasado 14 de abril, Israel no necesita temer que un ataque contra Irán provoque una agresión por parte del grupo terrorista de Hezbolá, al que ha descabezado la semana pasada en la operación contra su líder, Hasán Nasralá.

En este sentido, Teherán ha afirmado que ataque con misiles del martes ha sido precisamente una represalia por la eliminación de Nasralá, el líder de Hezbolá, grupo terrorista fundado por Irán en 1982. Teherán ha amenazado con «ataques aplastante» si Israel contraataca.

Después de que el ataque con misiles y drones de Irán en abril, anteriormente citado, el presidente Biden presionó a Netanyahu para que limitara sus represalias. Entonces, Israel respondió apuntando al radar de un sistema antimisiles S-300 cerca de Isfahan que estaba protegiendo un aeródromo cercano, parte de la defensa de la instalación nuclear de Natanz. En cambio, Netanyahu valora opciones diferentes para responder al ataque de Irán, que se ha metido en la campaña de Estados Unidos. En el debate vicepresidencial del martes fue la primera pregunta que le hicieron las moderadoras a los candidatos de Donald Trump y Kamala Harris, J. D. Vance, senador de Ohio, y Tim Walz, gobernador de Minnesota.

Posteriormente, del Departamento de Estado ha anunciado la imposición de sanciones del Departamento del Tesoro a redes de contrabando y adquisición de armas para los terroristas hutíes, chiíes financiados por Teherán, con operadores y proveedores en Irán y China. Las sanciones incluyen dos barcos y una entidad involucrada que ayuda a los terroristas de Yemen a obtener armamento para lanzar misiles de largo alcance contra Israel. Los sancionados son Shenzhen Boyu Imports and Exports Co., Limited, Shenzhen Jinghon Electronics Limited, con sede en China, y Shenzhen Rion Technology Co., Ltd. El barco Izumo, con bandera de Gabón, y el petrolero Frunze, con bandera de las Islas Cook, también han sido sancionados por transportar productos derivados del petróleo para el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas iraníes.