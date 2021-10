El Papa Francisco y Joe Biden mantuvieron un encuentro de 90 minutos el pasado viernes en el Vaticano en el que hablaron de refugiados, clima, la pandemia, y hasta de béisbol. Y es precisamente esto último lo que está llamando la atención a los internautas. El presidente estadounidense le dijo al pontífice que era «el famoso jugador de béisbol afroamericano en EEUU». ¿Confusión o falta contexto?

Pues aquí es donde está la polémica. El vídeo corto donde se muestra cómo Biden se refiere al Papa como un «jugador de béisbol afroamericano» se ha vuelto completamente viral en las redes sociales, que se han llenado de comentarios sobre el estado mental del presidente estadounidense. Pero lo cierto es que podría tratarse de un corte a propósito al que le falta el resto de la conversación que mantuvieron y que explicaría esa frase.

Tal y cómo se ve en un vídeo más largo, el demócrata le cuenta a Francisco una parábola sobre el envejecimiento haciendo referencia al jugador de béisbol estadounidense Satchel Paige, un lanzador afroamericano que jugó hasta los 50 años. El estadounidense le cuenta su historia para hacer un símil con ellos mismos y sus edades.

Biden le explica al Papa que Satchel Paige se convirtió en una leyenda por su edad y le cuenta que el día de su 47 cumpleaños ganó un partido. Ese día la prensa no se lo podía creer y le preguntaron que cómo se sentía al hacer algo así con sus años. Él dijo que no se veía con su edad y devolvió la pregunta a los periodistas: «¿Qué edad tendrías si no supieras cuántos años tienes?».

Satchel Paige expresó así que la edad es solamente un número y que lo que vale es trabajar y seguir viviendo de la mejor manera posible siempre que la salud te acompañe. Y Biden le quiso trasmitir lo mismo al Papa respondiendo a esa pregunta. «¡Tú tienes 65 y yo 60!», le dijo, cuando en realidad Biden tiene 78 años y el Papa 84.

Entonces… ¿Se le fue la cabeza a Joe Biden y confundió al Papa con un jugador de béisbol o el vídeo está sacado de contexto? Lo cierto es que hay interpretaciones de todo tipo. Pero todo apunta a que lo que quería Biden asegurando que el pontífice es «el famoso jugador de béisbol afroamericano en EEUU» era piropearle por su trabajo a pesar de su avanzada edad.