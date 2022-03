El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha señalado durante su discurso pronunciado en la tarde de este sábado en Polonia que el presidente ruso, Vladimir Putin, que hace más de un mes lanzó una invasión sangrienta de Ucrania, «no puede permanecer en el poder».

El mandatario estadounidense afirmó también que Occidente debe armarse de «valor» para una larga guerra en Ucrania y ha reconocido que la victoria no llegará ni en días ni en meses. «En esta batalla, debemos tener los ojos abiertos: esta batalla no se ganará en días y meses. Necesitamos armarnos de valor para la larga lucha que tenemos por delante», ha asegurado Biden.

«Tendremos un futuro diferente, un futuro más brillante, arraigado en la democracia y los principios, la esperanza y la luz. Por el amor de Dios: ese hombre no puede permanecer en el poder», declaró Biden en un discurso sobre Ucrania desde el Castillo Real de Varsovia.

El dirigente norteamericano, que pronunció duras palabras desde Varsovia poco después de que Rusia lanzara al menos seis misiles sobre la ciudad de Leópolis, que «ni se les ocurra entrar ni una milésima de centímetro en territorio de la OTAN, porque tenemos la obligación sagrada según el artículo 5 de la Alianza de defender todos los territorios de la OTAN».

Para Biden, «esta guerra es un claro fallo estratégico de Rusia, ya que Occidente está más unido de lo que ha estado jamás. Estados Unidos y nuestros socios de la OTAN han trabajado durante meses para tratar de evitar la guerra y siempre de la mano de la diplomacia, pero Putin no ha tenido interés alguno por este tipo de negociaciones».

La idea que desea desarrollar, según Joe Biden sobre su homólogo ruso, Vladimir Putin, es «estrangular la democracia no sólo en Rusia, sino también en un país vecino como es Ucrania. No se ha dado cuenta de que el mundo se ha unido por la libertad».

Pero Biden dejó en claro que el conflicto actual en Ucrania, que no es miembro de la OTAN, no requiere que EEUU se involucre directamente. «Las fuerzas estadounidenses no están en Europa para entrar en conflicto con las fuerzas rusas, las fuerzas estadounidenses están aquí para defender a la OTAN», dijo.

En este mensaje, no sólo a los polacos, sino también a los aliados de la OTAN, Biden usó un grito de la era de la Guerra Fría del difunto Papa Juan Pablo II, nacido en Polonia, para unir a una nación que enfrenta nuevas amenazas:“No tengas miedo”.

«Nada de esa batalla por la libertad fue simple o fácil. Fue un largo y doloroso trabajo que se libró no durante días y meses, sino años y décadas”, aseguró Biden a los congregados en Varsovia. «Resurgimos de nuevo en una gran batalla por la libertad, una batalla entre la democracia y la autocracia, entre la libertad y la represión».

El presidente estadounidense señaló que la capacidad de Estados Unidos para cumplir su papel en otras partes del mundo «se basa en una Europa unida y una Europa segura», y añadió que «hemos aprendido de las tristes experiencias en dos guerras mundiales, cuando nos hemos mantenido al margen y no hemos estado involucrados en la estabilidad en Europa, siempre vuelve para atormentar a Estados Unidos».