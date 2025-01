Un avión comercial con 60 pasajeros se estrella con un helicóptero en pleno aterrizaje en Washington

Un avión comercial con al menos 60 personas a bordo se ha estrellado con un helicóptero en la noche de este miércoles en plenas maniobras para preparar el aterrizaje en la pista del aeropuerto Ronald Reagan, en la ciudad de Washington D. C. Un dispositivo policial ha sido rápidamente desplegado poco después del incidente para tratar de buscar cuerpos y posibles supervivientes en torno al río Potomac, donde se encuentra el aeropuerto Ronald Reagan, uno de los tres internacionales de la capital de EEUU y que se encuentra al lado del Pentágono.

El helicóptero que ha impactado con el avión pertenecía a la Policía. El avión era un CRJ700, con capacidad para hasta 78 pasajeros -las primeras informaciones hablan de 60 personas a bordo- perteneciente a la compañía PSA, filial regional de American Airlines, que se disponía a aterrizar en un vuelo procedente de Wichita, en el estado de Kansas. El helicóptero se interpuso en la trayectoria descendente de la aeronave, por razones aún desconocidas, provocando el impacto y la caída del avión sobre el río Potomac. El accidente se produjo a las 20:53 horas locales. Otro helicóptero de la Policía llegó a la zona poco después y ha estado dando vueltas sobre el agua buscando posibles supervivientes.

BREAKING—American Airline flight ✈️ 5342 (American Eagle) has collided with a DC Police helicopter 🚁 on approach to DCA airport just over the Potomac River. The AA 5342 is a Bombardier CRJ700 with a capacity of 68-73 passengers. pic.twitter.com/MmuvJzgA3m

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) January 30, 2025