Así ha sido el dramático choque en el aire del avión comercial y el helicóptero militar en Washington

Un avión comercial de American Airlines con 63 personas a bordo ha chocado en pleno vuelo con un helicóptero Black Hawk VIP Transpor del Ejército de EEUU junto al aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. El momento del choque y la inmediata explosión en el aire ha quedado registrado por una cámara fija del Centro Kennedy Earth que muestra la colisión en plena noche del avión y el helicóptero.

La grabación muestra cómo la nave de pasajeros, en plena labor de aterrizaje, va de izquierda a derecha para tomar pista, por lo que vuela muy bajo junto al río Potomac. Se ve también una luz fija que debe pertenecer al helicóptero y cómo el avión comercial se va acercando hasta colisionar. Se desconoce por el momero el motivo del extraño choque.

Inmediatamente después de producirse el fatal accidente, se han suspendido todos los vuelos del aeropuerto y han comenzado las labores de rescate.

🚨#BREAKING: A significant emergency response is underway, and a mass casualty has been declared after an American Airlines jet collided with a D.C. Police helicopter in a possible midair collision.

📌#Washington | #DC

Currently, a significant emergency response is underway in… pic.twitter.com/yR5GYGocQr

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 30, 2025