Así fue el debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump

La vicepresidenta Kamala Harris y el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump se han enfrentado este martes en el debate presidencial, organizado por ABC News en el National Constitution Center en Filadelfia (Pensilvania). El republicano ha sido atacado por diferentes flancos: los dos moderadores, cómplices de los ataques de la vicepresidenta, y la propia Kamala Harris. Todavía así, Harris ha sido incapaz de contestar a una de las preguntas clave: «¿Está mejor ahora que hace cuatro años?».

Trump ha atacado a Harris por el historial de la administración Biden en materia de inmigración y economía, el cual ha sabido defenderse del asedio al que se le ha sometido en el debate, convertido en tres contra uno.

Kamala Harris ha perdido fuerza en los últimos sondeos, después de haber demostrado que es incapaz de convencer a los votantes moderados de los estados indecisos, que tienen la clave de estas elecciones del 5 de noviembre. Mientras, ha sido incapaz de explicar sus posturas políticas.

Entre lo más comentado en las redes de este debate presidencial, han destacado las caras de Kamala Harris, cuando Donald Trump ha hablado durante el debate.

My kids make the same facial expressions Kamala Harris is making when they are in trouble.

— Tudor Dixon (@TudorDixon) September 11, 2024