Los trucazos para quitar manchas de vino en la ropa

¿Estabas disfrutando de una velada y acabas de derramar vino sobre una de tus prendas favoritas? ¡No te preocupes! Más allá de la impresión que pueda causar esta bebida al caer encima de la tapicería de tus sofás o sillones, es fácil eliminarla. Pero, a fin de lograrlo, debes actuar cuanto antes y saber los trucos para quitar las manchas de vino en la ropa.

Es importante insistir en que la rapidez con la que reacciones aumentará las probabilidades de deshacerte de la mancha de vino. Lamentablemente, muchos siguen con lo que estaban haciendo y, para cuando limpian las telas o tapicerías, ya es demasiado tarde.

¿Cómo quitar las manchas de vino de la ropa?

En la de color blanco

Por supuesto, los textiles blancos son los más sensibles a las bebidas de color. Antes que nada, debes echar sal sobre la mancha. Rápidamente, la sal absorberá la humedad del vino y evitará que siga expandiéndose por los tejidos. Espera de 5 a 10 minutos, retirándola antes de que llegue a secarse. Mientras tanto, mezcla agua oxigenada con detergente líquido en algún recipiente.

Obtenido este blanqueador casero, aplícalo en la zona manchada y, a continuación, lava la prenda como sueles hacerlo normalmente.

¿Qué pasa si la mancha ya está seca?

No sería nada extraño que en medio de la velada no notes que has derramado el vino sobre tu vestido, o que lo hayas notado pero prefirieras solucionarlo más tarde. En ese caso, debes recurrir al vinagre de cocina. Se trata de un eficiente removedor de manchas.

Tienes que mezclar el vinagre con detergente en partes iguales, calentando el líquido y echando una buena cantidad en la zona. Espera unos minutos, y luego introduce la prenda o tapicería en la lavadora. Si el material lo permite, lávalas con agua caliente.

¿Cómo quitar las manchas de vino tinto en ropa de color?

Puede que las manchas de vino no se perciban tan claramente en la ropa de color como en la ropa blanca, pero aún así también debes tratarlas. Lo curioso es que uno de los mejores trucos para quitar las manchas de vino tinto en ropa de color consiste en utilizar vino blanco.

Empañas un trapo, y darle pequeños toques a la zona manchada. Tras unos segundos verás cómo consigue removerla. Previamente a llevar la prenda a la lavadora, límpiala con jabón y agua tibia para que no le queden restos del vino blanco.

¿Qué pasa si la mancha no se quita?

Prueba con bicarbonato de sodio

En los casos más severos, la mancha de vino sobrevivirá a los procedimientos básicos. Por suerte existen diversas alternativas. Como primera opción, mezcla en un recipiente medio vaso de bicarbonato por cada vaso de agua y deja la mezcla actuando aproximadamente una hora -o hasta que se seque- sobre la zona manchada. Acto seguido, aspira el bicarbonato ya seco.

A esta altura, las partículas de vino deben haberse ya quitado. Lleva la prenda o tapicería directamente a la lavadora.

Prueba con leche

La leche que tenemos en casa tiene propiedades naturales que la transforman en un exitoso truco para acabar con las difíciles machas de vino. Únicamente tienes que calentarla a fuego bajo/medio durante un par de minutos y meter la prenda manchada en el recipiente. Transcurrido un rato, el remojo hará que la mancha de vino poco a poco desaparezca. Cuando lo haya hecho, lava la ropa.

El amoníaco, el último recurso

Este proceso es más peligroso, ya que existe riesgo no sólo de estropear entonces las prendas o la tapicería sino también para tu salud. Además, sólo es recomendable para tejidos blancos de gran resistencia. De lo contrario, tu ropa no durará demasiado tiempo.

El consejo pasa por diluir cinco fracciones de agua, una fracción de agua oxigenada y cuatro fracciones partes de amoníaco. Deja actuar esta mezcla remojando la prenda o tapicería, y entonces lávalas. Si no tienes amoníaco, puedes sustituirlo por lejía. Estos nuevos productos no tienen por qué alterar el resultado final.

¿Y cómo quitar las manchas de vino tinto del mantel?

Los manteles son las principales víctimas del vino tinto. Al finalizar la cena debes dejarlo remojando en agua llevada a ebullición. Añade un poco de jabón líquido al recipiente para una limpieza más profunda. Al perder el agua su temperatura, lleva a la lavadora.

Otros remedios, con limón

Hay más cosas que puedes hacer para quitar la mancha antes, como tirar un poco de zumo de limón sobre la mancha

Mientras que también se aconseja tirar una mezcla de vinagre y agua, dejar actuar unos minutos sobre la prenda, y luego lo mejor es entonces acabar de lavarse en la lavadora.

Finalmente si ninguno de estos remedios ha ido bien o se trata de manchas en ropa delicada, entonces hay que ir a la tintorería o preguntar a especialistas en este tema para que ver si se puede quitar o reducir esta mancha.