Así debes quitar las manchas de bolígrafo de la ropa

A pesar de que cada vez escribimos más en PC y menos con tinta, lo cierto es que siempre se corre el riesgo de acabar manchándonos cuando recurrimos al bolígrafo. Puede ser porque no está en buen estado o porque hemos perdido ciertas habilidades para manipularlos correctamente, pero siempre deberías saber cómo quitar las manchas de bolígrafo de la ropa.

La buena noticia es que conocemos varios trucos para deshacernos de esas manchas molestas y vamos a compartirlos contigo.

¿Cómo quitar las manchas de bolígrafo de la ropa con éxito?

¡Actúa de inmediato!

En estos casos no hay tiempo que perder. Tan pronto veas que se produce la mancha deja lo que estés haciendo y dedícale unos minutos a deshacerte de ella. De lo contrario, luego será demasiado tarde. La tinta se seca con el tiempo, y eso es lo que genera tantas dificultades para poder eliminar sus manchas. Si tus niños están jugando con un bolígrafo, presta atención a las prendas.

Lo primero, un trapo humedecido

Busca un trapo viejo, que seguramente tengas en casa, y humedécelo. Pásalo sobre la mancha para quitar los restos aún húmedos. Por supuesto que si la mancha se ha secado hace varias horas, incluso días, la eficacia del trapo húmedo será muchísimo menor. Puede que en ese supuesto sí te ayude un algodón humedecido. Una vez que no puedas retirar más tinta, pasa a otros trucos.

Limpiar con alcohol, la solución básica

El alcohol es un removedor natural de sustancias como la tinta. Y no causa daños a la mayoría de las telas, así que no te preocupes. Busca un trapo seco y limpio, empapa la mancha en alcohol y frota con cuidado. No hace falta imprimir demasiada fuerza, sino más bien centrarse en lograr la técnica adecuada. Con algo de presión, deberías percibir que lentamente la mancha va desapareciendo.

No descartes la espuma de afeitar

Si temes que el alcohol deteriore el material de tu ropa o no ha dado resultados, siempre puedes recurrir a la espuma de afeitar. Tanto este cosmético como el vinagre blanco tienen la capacidad de separar las moléculas de la tinta de la tela donde se impregna. Te sorprenderás de lo fácil que la espuma de afeitar consigue deshacerse de la tinta que parecía totalmente adherida.

¿No funciona? Opta por el zumo de limón

La última alternativa y la más extrema es el zumo de limón. El jugo de este cítrico corroe sustancias como la tinta del bolígrafo. Solamente debes sumergir la prenda en la parte de la mancha dentro de un recipiente con zumo de limón durante un día. Transcurrido ese período, prueba con el trapo humedecido. La mancha poco a poco se desprenderá de la superficie.

Algunas personas comentan que han podido eliminar manchas sumergiendo la prenda en leche caliente y dejándola actuar un rato, por lo que si no tienes limón o no quieres exponer tu ropa al zumo de esta fruta puedes intentarlo primero introduciéndola en leche.

¿Qué pasa con las manchas en polipiel?

Si la tinta del bolígrafo cae sobre polipiel y no sobre algodón o jean, entonces el procedimiento de limpieza será totalmente distinto. Como las características de este material son diferentes, no puedes aplicar alcohol o zumo de limón o corres el riesgo de desteñirlo.

Lo que tienes que hacer es preparar una mezcla simple, con jabón y agua caliente, y humedecer un trapo o algodón en ella para pasarlo por la mancha. Frota suavemente la superficie, y tras unos segundos verás que los restos de tinta van desapareciendo.

Una vez que hayas eliminado la mancha para quitar los restos de jabón, enjuaga la prenda con agua tibia o pasa un trapo húmedo.