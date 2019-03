Las trenzas y las coletas serán grandes soluciones para hacer recogidos para pelo corto.

Si te has cortado el pelo para un cambio de look, seguramente te habrás dado cuenta que puede que ya no tengas tantas opciones de peinado como cuando tenías el pelo largo, pero no debes preocuparte ya que existen algunas ideas a las que todavía puedes sacar partido. Sigue a continuación la guía de pasos en la que te explicamos cómo hacer recogidos para pelo corto.

Si de repente has decidido cortar el pelo con una melena “midi” o llevas el corte “lob” (con el pelo hasta los hombros) que es ahora tendencia, puede que ni tan siquiera tengas mucha cantidad de pelo para hacerte coletas o un gran recogido, pero eso no quiere decir que no tengas opciones. Veamos qué podemos hacer.

Pasos para hacer recogidos para pelo corto

Trenzas: Una de las primeras ideas que se nos ocurren para hacer recogidos para pelo corto es la de las trenzas. Puede que no tengas pelo para hacerte una trenza de espiga o una que sea larga, pero eso no quiere decir que puedas hacerte un par de trenzas laterales y unirlas en la parte trasera de la cabeza. O también sacar un buen mechón de pelo de un lateral para hacer una trenza que llevaremos al otro lado a modo de diadema. Recogido bajo: Si llevas un corte “lob” de los que tanto se llevan ahora con el cabello hasta los hombros, puedes probar a hacerte un recogido bajo. El pelo te dará para hacerte una coleta, de modo que puedes luego enrollar el pelo para hacerte un “moñete” y lucir así un peinado muy romántico. Recogido alto: También tenemos otra opción que será la de hacerte un recogido alto aunque sea pequeño. Debes peinar el cabello, hacia atrás o marcando la raya en el medio. Toma el cabello y divide de modo que puedas hacerte una coleta con la parte superior del pelo, dejando el resto del pelo suelto y planchando para que nos quede perfecto por detrás. Haz la coleta y enrolla el pelo para hacerte un “moñete”, que combinará con el pelo suelto que te dejes detrás. Coleta de lado: Tanto para las que llevéis un corte “bob” o un corte “lob”, o incluso con el pelo algo más corto, tenéis la opción de humedecer bien el cabello, y peinarlo completamente de lado. Ahora te será fácil hacerte una pequeña coleta en el lado, ya sea con una goma pequeña o una que sea más gruesa.

Con estos cuatro peinados, te darás cuenta que también es posible hacerse recogidos con el pelo corto, aunque si notas que con demasiada facilidad se te “escapan” algunos pelitos, siempre tienes la opción de usar horquillas para sujetarlos.