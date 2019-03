: Cambiar tu maquillaje, tu pelo y tu forma de vestir son las claves para hacer un cambio de look instantáneo.

¿Tienes ganas de un cambio de look instantáneo? ¿Llevas años con el mismo aspecto y deseas cambiar de estilo? No hace falta que cambies radicalmente de ropa o de corte de pelo tan solo sigue esta guía de pasos en la que te explicamos a continuación, cómo hacer un cambio de look de forma fácil y natural.

Si sientes la necesidad de cambiar tu apariencia , tu estilo o incluso un cambio total de imagen, no es necesario que gastes grandes sumas de dinero o ideas extravagantes, sino solo algunas medidas específicas: tome nota de estos 10 sencillos pasos para un cambio de look e inmediatamente tendrás un aspecto más fresco y moderno.

Pasos para hacer un cambio de look