Lo tienes al momento y fácil: cómo conservar el café en grano

Si realmente aprecias el sabor del café, probablemente tendrás granos tostados en casa que molerás para iniciar el día con una taza de esta bebida energizante. ¿Te has preguntado alguna vez cómo conservar el café en grano correctamente y cuáles son los errores más comunes que solemos cometer al almacenarlo?

La manera en que guardas los granos influye directamente no sólo en su sabor sino también en sus propiedades, por lo que es algo que deberías tomarte en serio.

Como dicen los expertos, «cuando se prueba el café recién molido, no hay vuelta atrás». Es casi imposible volver al café instantáneo con azúcar añadido que los especialistas desaconsejan porque eleva los niveles de glucosa en sangre.

Por el contrario, se recomienda a los amantes del café que, de ser posible, degusten siempre esta infusión «recién molida». Para ello deberás tener granos en casa, y conservarlos de la forma adecuada.

¿Cómo conservar el café en grano correctamente?

No importa si lo preparas en cafetera italiana o máquina de expreso. Lo importante es saber cómo conservar el café en grano para que, independientemente de la metodología empleada, su sabor sea tan exquisito como esperas.

Lo ideal es molerlo en el momento, ya que al triturarlo pocos minutos antes de beberlo se obtiene un polvo con máximo aroma y sabor. Éste es, además, el modo de evitar que pierda su frescura y sus varios matices.

En principio, antes de meternos en el proceso de conservación, debes ser consciente de que la vida útil de los granos de café depende de apenas dos factores. Por un lado, la fecha de tueste. Por otro, el propio almacenamiento del café. Después del tostado, los lotes de granos deben reposar para terminar de liberar compuestos como el dióxido de carbono, un conservante natural.

Para lograr una preparación óptima del café, compra los granos dentro de los tres días posteriores a la fecha de tueste y hasta una semana antes de molerlos. Por supuesto, si compras en gran cantidad tendrás café para unas semanas.

Lo que no debes hacer es guardarlos en una bolsa y simplemente dejarlos en la alacena. Al cabo de una semana, tendrán un sabor ligeramente rancio. Transcurrido más tiempo, se echarán a perder.

Si el envase original del café consiste en una bolsa de café opaca y con cierre, los granos durarán aproximadamente tres semanas siempre y cuando elimines todo el exceso de aire antes de cerrarla. El aire propicia la oxidación de los granos.

Lo conveniente, si te sobran granos de café, es almacenarlos enteros en un bote o recipiente hermético por entre 4 y 8 semanas.

Otras sugerencias para conservar el café en grano

Guarda los granos enteros

Los granos de café enteros conservan su sabor y aroma por más tiempo. Una vez que mueles los granos de café, el proceso de oxidación se acelera. Justamente es por ello que el café de las tiendas o supermercados tiene un sabor algo agrio o rancio para los que usualmente beben café recién molido.

Mantén los granos en un lugar oscuro

Como casi todos los alimentos, los granos de café deben permanecer en un sitio donde no llegue la luz solar. Debe ser un lugar oscuro, fresco, donde tampoco tengan contacto con el aire. Un bote o recipiente hermético es la mejor alternativa por la que puedes optar para su conservación dentro de las próximas semanas.

Estos botes o recipientes deberían ser de cristal, ya que tienden a mantener una temperatura menor y menos cambiante que los de plástico.

¡Nunca en el frigorífico!

La nevera y los granos de café no se llevan bien. Ni siquiera durante el verano. Los granos de café en el refrigerador absorben la humedad y los olores no deseados de los otros alimentos por lo que no debes juntarlos.

Al cabo de un par de días, todas sus características habrán sido alteradas y seguramente no disfrutarás de tus cafés. Lo que sí puedes hacer es guardarlas en el congelador durante tres o cuatro meses como máximo, descongelándolos antes de utilizarlos.

Muele sólo lo que necesitas

Únicamente tritura los granos que requieres para las tazas que vas a servir. Al moler sólo lo que necesitas reduces la cantidad de granos oxidándose. Suponiendo que compres en cafeterías, pide al barista que no muela toda la bolsa de granos. Compra los elementos para poder triturarlos en casa.

¿Cómo conservar el café molido?

En caso de que hayas triturado más café del debido, puedes conservarlo en pequeñas bolsas herméticas dividiéndolo por tazas o porciones. Cada vez que prepares café, abre una de las bolsas y prepara todo el contenido.

Si pones todo el café molido en una bolsa grande, lo expondrás al aire constantemente. Señalado esto, el café molido en bolsas pequeñas no dura más de diez días. Procura beberlo antes de que transcurra ese tiempo o ya no estará sabroso.