Conviértete en un experto en resolver crucigramas con estos pasos

Seguro que te suena el juego Wordle. El reto diario de adivinar palabras que se había puesto de moda mientras estábamos confinados por la Covid y supo atrapar a millones de personas que se levantaban todas las mañanas dispuestas a superar ese desafío. Poco a poco fuimos perdiendo interés en Wordle, pero eso no quita que no quieras ser un experto en resolver crucigramas y otros acertijos mentales.

Por supuesto, los hay muchísimos y probablemente tendrás los tuyos favoritos entre el scrabble, los autodefinidos y muchos otros. Independientemente de cuál sea tu preferido, hay ciertos trucos que te serán de enorme ayuda al intentar resolver esos misterios.

Sé un experto en resolver crucigramas con estos pasos

El origen del crucigrama y su fama

Publicado por primera vez en 1913 por el periodista inglés Arthur Wynne en el periódico americano New York World, el crucigrama es evidentemente uno de los pasatiempos más populares que existen. Consiste en descubrir una serie de palabras que se entrecruzan en una cuadrícula, partiendo de diversos indicios o definiciones. Al estar entrecruzadas, cada palabra facilita descubrir la siguiente.

Ya disponibles en Internet, y no sólo en las revistas y en los periódicos, hoy puedes resolver cientos de crucigramas al día. Pero para que tu tiempo rinda, y no desperdicies valiosos minutos detenido en esas palabras que no se te vienen a la mente, desde la plataforma Crossword Solver explican cómo volverte un experto en resolver crucigramas. ¿Estás listo para ser un especialista?

Su primera recomendación es que inicies el juego haciendo una pasada en una sola dirección para resolver las palabras más fáciles. Una vez que las hayas resuelto, haz lo mismo en la otra dirección. Es decir, detente al inicio solamente en las palabras obvias. Empezando de esta forma, para cuando tengas que afrontar las palabras más complicadas, tendrás varias pistas gracias a las letras.

Para esa segunda pasada, aconsejan moverte desde la zona superior izquierda de la cuadrícula e ir bajando en diagonal. Completarás más fácilmente la página si te centras en las palabras que ya tienen una mayor cantidad de letras rellenadas.

«Repite estos pasos, tomando descansos de vez en cuando para mirar las respuestas del crucigrama de una forma nueva», dicen. También sugieren, en el caso de las palabras que se resisten a ser descubiertas, que busquemos posibles sinónimos y anagramas.

Y, por último, hay que prestar atención a cuestiones como los tiempos verbales, las abreviaturas, y las referencias culturales.