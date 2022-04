En España crecen las empresas de nueva creación y tecnológica. Son las startups, que pueden ser de diversidad de sectores pero siempre con aquel componente tecnológico para que cada función y desarrollo sea más rápido. Aunque creas que es lo contrario, no es complicado encontrar trabajo en una startup.

De hecho, se necesitan varios perfiles en empresas que están empezando. Si bien es verdad que debes tener la mente abierta, y hacer muchas acciones a la vez, y estar dispuesto a no cobrar mucho en un inicio.

Cuáles son las claves para encontrar trabajo en una startup

Casi siempre nos referimos a un tipo de negocio replicable y escalable. Es decir, habrá que empezar de cero y con poco presupuesto para poder llegar más rápido a los objetivos propuestos y a poder cobrar más.

Los perfiles que se prefieren

Para encontrar trabajo en tales empresas se requieren variedad de perfiles, si bien es verdad que algunos son más necesarios que otros. Normalmente, los más demandados son programadores, diseñadores web, marketing, ventas, atención al cliente, community manager y CEO, que suele ser un fundador quien ocupe este cargo.

Múltiples funciones

Además uno debe tener la mente abierta para realizar muchas otras funciones. En un inicio, una startup suele estar compuesta por pocas personas que hacen de todo. A no ser que te busquen en especial por tu gran valía y experiencia en tu área.

Con ganas de aprender

Para encontrar trabajo en este tipo de empresas hay que dar a conocer que se quiere aprender. Porque muchas cosas son nuevas y hay que seguir diversos pasos que pueden servir para un momento pero no para otra cosa.

Habilidades

Es muy importante también saber el tipo de habilidades que son mejor valoradas para trabajar en una startup. Por lo que tendrás más posibilidades si entre las tuyas están la autonomía, implicación en cada trabajo, pasión, polivalencia, capacidad de aprendizaje, flexibilidad, proyectos propios y proactividad, entre otras.

Reclutamiento

Aunque puede ser, a veces es más complicado que puedas encontrar una oferta de trabajo tradicional para una startup. Lo más habitual es encontrar este tipo de ofertas en lugares como universidades, conferencias, eventos especializados, páginas webs de las propias startups, Linkedin, grupos que comparten estos intereses en redes sociales, recomendaciones, contactos e incluso en tu propio blog si llegan a ti y les interesa tu perfil.

Las ventajas de trabajar en una empresa de este tipo

Una de las grandes ventajas de las startups es que el aprendizaje es continuo, así como la especialización en ese campo. Por contra, no se suele cobrar mucho, como hemos especificado, ya que al ser empresas que están empezando no tienen aún altos ingresos ni beneficios, por lo que los contratos suelen ser bajos, en prácticas, etc.

Dedicación exclusiva o colaboración

Formar parte de un proyecto que está empezando es tentador y motivador, y más si hay detrás una incubadora de empresas o Business angel que confía en este proyecto. Por tanto, si eres uno de los socios, normalmente se pide dedicación exclusiva o part time.

Ahora bien, estas empresas buscan muchos perfiles, desde el que está empezando al que tiene media o mucha experiencia. Entre los segundos, se destacan personas que pueden dedicar tiempo a esta nueva empresa pero también a otras más estables, por lo que se está en modo colaboración para poder cobrar de diversos lugares que necesitan de tu apoyo para que tanto tú como ellas crezcan.

En este caso, es importante analizar bien todas las posibilidades y lo que te ofrecen para trabajar en una startup, y así sabrás si en tu caso te merece la pena. Piensa que en un primer momento puede parecerte poco pero es representa la posibilidad de entrar en una empresa en total expansión.