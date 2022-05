Si tienes alguna celebración por delante, sobre todo si se trata de una fiesta infantil, seguro ya has pensado en algunas de las tartas que puedes preparar para los invitados que asistan. Entre ellas no puede faltar hacer tarta de chuches, no sólo porque es fácil de elaborar, sino también porque probablemente todos los participantes estarán pensando en el momento de disfrutarla.

Algo que queda muy bien, antes de meternos en el proceso de hacer una tarta de gominolas, es usar distintas alturas, lo que le da una impresión magnífica una vez servida.

Las tartas de chuches se han convertido en la opción ideal para sorprender a nuestros invitados no solo en un cumpleaños, sino también para eventos como las comuniones. Este tipo de tartas se elaboran a partir de la creación de varios pisos rellenos de chuches y gominolas, de modo que los niños al verla se lanzan directos a ella para arrancar todas las chuches que puedan. Lo cierto es que son muy fáciles de elaborar y nosotros mismos podemos hacer una casa a partir de las chuches que más nos gusten.

Ingredientes para hacer tarta de chuches

Tienes que comprar una buena cantidad de los chuches que más te gusten, considerando no sólo su sabor, sino además el aspecto, en cuanto a forma y colores, porque funcionarán luego como decoración en la mesa.

Necesitarás unos dummies, tantos como niveles quieres que tenga la tarta, pinchos de madera tanto largos como cortos, otros plásticos transparentes, cinta de doble cara, papel impreso y, para rematar la faena, la figura del niño, la nueva edad de quien festeja su cumpleaños, etc.

Preparar una tarta de gominolas paso a paso

Cubre los dummies con algún papel apto para el contacto con alimentos, y clava varios pinchos en posición vertical, no necesariamente perpendiculares al suelo sino asimismo inclinados, a medida que vas colocando los propios dummies uno encima del otro, hasta alcanzar los niveles deseados. Puedes reforzar la estabilidad de la tarta con la cinta de doble cara.

Luego debes colocar una primera capa de chuches en la parte superior del cilindro más grande, alternando los colores según lo desees. Notarás que se colocan sin demasiados problemas.

Ahora ve al segundo piso de la tarta. Coloca una banda de goma en el segundo cilindro que no esté demasiado apretada e inserta nubes de una en una, alternando en el caso de que las tengas de distintas formas.

Luego pega algunas chuches que sean pegajosas sobre las nubes haciendo que se peguen bien.

Coloca chuches que tengan forma de corazón en el segundo cilindro y para ello, los puedes clavar además en los espaguetis que tienes que romper en la longitud correcta para que no sean visibles. Consejo: hay quienes usan palillos de dientes en lugar de espaguetis, pero puede que los niños se lastimen, así que es mejor optar por los espaguetis.

Con la estructura, forra los laterales de los niveles con papel impreso y, ya forrado, clava los pinchos transparentes, ubicando las chuches en ellos, de modo que no se note tanto su presencia para que los presentes piensen que las gominolas están “volando” o “suspendidas en el aire”.