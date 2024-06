Cómo hacer pizza casera fácil: estará lista en 7 minutos

La pizza casera que estás deseando disfrutar cualquier día de la semana la puedes tener lista en 7 minutos. Es cuestión de ponerse manos a la obra para poder disfrutarla por todo lo alto siempre que te apetezca, merecerá la pena ensuciarse para conseguirlo.

Habrá llegado el momento del año en el que empezamos a pensar en recetas de esas que gusten a toda la familia y puedan ser esenciales para todos para conseguirlo, nada mejor que una buena pizza. Sólo debes preocuparte de los ingredientes que quieres incorporar a la pizza para empezar a disfrutarla.

La pizza es una receta fácil que gusta a todos

Compramos la pizza congelada o precocinada, sin necesidad de hacerlo. Es uno de los ultra procesados que podemos hacer en casa con más facilidad y eso quiere decir que podremos disfrutarla siempre que nos apetezca. Es cuestión de encontrar la receta que queremos poner en práctica.

Habrá llegado el momento de empezar a replantearse una serie de elementos que son fundamentales y que quizás hay sobre la mesa en este momento. Una situación que ha acabado siendo la que nos ha acompañado en numerosas ocasiones, ese qué comemos hoy que suena a lapidario.

Cuando no sepas qué comer o cocinar, puedes crear una deliciosa pizza con todo lo que tienes en la nevera y que quizás hasta ahora no tenías en cuenta. Una serie de ingredientes básicos que, además, harán realidad una serie de detalles que son fundamentales y que quizás no conocemos.

Dejaremos atrás cualquier ultra procesado y amasaremos con nuestras propias manos una pizza que estará lista en un abrir y cerrar de ojos. Teniendo en cuenta los ingredientes que lleva, no debes preocuparte por nada más que por encender el horno y pensar en disfrutarla siempre que lo desees.

Puedes descubrir en esencia esos ingredientes que has decidido poner en práctica y que quizás hasta la fecha no habías podido tener en cuenta. Estamos ante unos alimentos que son fundamentales y además nos ahorrarán una buena cantidad de dinero. Podremos hacer una pizza por mucho menos.

Este punto es importante especialmente para poder encontrar el equilibrio entre una lista de la compra con algunas novedades, pero también para conseguir que todo encaje a las mil maravillas en nuestro presupuesto. La salud también se resentirá con una receta que hay que hacer en casa siempre que quieras.

La receta de pizza en 7 minutos

Hacer una pizza no cuesta tanto como pensamos, sino más bien todo lo contrario. Evidentemente, no será abrir el recipiente y ponerla en el horno, pero tendremos en nuestro poder la capacidad de darle el punto que deseamos, sin que nada afecte a un tipo de pizza que estará de vicio.

Ingredientes:

110 gr de agua

1 pizca de levadura

170 gr de harina

2 gr de sal

Elaboración:

Ponemos sobre la báscula estos 110 gramos de agua, de esta manera será más fácil realizar los cálculos. Añadimos la pizca de levadura, si el agua esta tibia mejor para conseguir que la levadura se deshaga más fácilmente. En un bol ponemos la harina tamizada y un poco de sal. Incorporamos el agua con la levadura y mezclamos. Esta receta la haremos por la tarde, a las 7 de la tarde, porque la masa necesitará un proceso que puede ser largo. Hacemos una bola, tapamos y dejamos que la masa repose durante unas horas, hasta el día siguiente. A las 9 de la mañana del día siguiente le damos forma a la masa y dejamos que repose unas horas más. Dejamos la masa a temperatura ambiente hasta las 13 o 14 de la tarde, de esta manera podremos ver como fermenta y nos queda una masa suave. Te recordará la masa de la mejor pizzería del mundo, simplemente deberás darle forma y colocar los ingredientes adecuados. Nos quedará hornear la pizza y disfrutar de esta masa de pizza que ha sido bautizada como la más adecuada para todas las casas que quieran disfrutar de este plato. Merece la pena preparar esta pizza con antelación. Solo tendremos que congelar la masa y hacer nuestras propias pizzas con los ingredientes que queramos incorporar. Es un proceso muy rápido que solo implica darle forma, colocar los ingredientes y encender el horno.

Ahora que empezarán las vacaciones en familia, es una buena forma de cocinar juntos un plato que seguro que les encantan. Podrán ponerse sus propios ingredientes favoritos y empezar a descubrir la esencia de una receta de esas que siempre quedan bien. Solo nos quedará ponernos con las manos en masa. Estos ingredientes low cost son los básicos que seguro que tienes en casa y que no vas a querer dejar escapar desde que descubras lo fácil que es hacer una deliciosa pizza casera.