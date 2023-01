Completa tu outfit: pasos para hacer un broche con botones

Si tienes una salida y no sabes cómo completar tu look con algún accesorio llamativo, un broche con botones podría ser una interesante opción. No solamente es económico, si no también totalmente personalizable. Solamente necesitarás conocer los pasos para hacer un broche con botones y qué materiales se utilizan.

Para tener listo este complemento en pocos minutos y poder usarlo en tu próximo evento, te van a hacer falta elementos como los propios botones, una pistola de pegamento y un cierre de broche o bien un imperdible. Siempre que quieras darle un aspecto más profesional asegúrate de tener, además, abalorios y fieltros.

Hacer un broche con botones paso a paso

Materiales para hacer un broche con botones

Botones

Pistola de pegamento

Cierre de un broche o imperdible

Abalorios

Fieltro

Tijeras

Pasos para hacer un broche con botones

El primer paso para hacer esta divertida manualidad es buscar los botones que más nos gusten. Guardamos los botones más llamativos para el centro y las más comunes para ponerlos alrededor del broche. Preparamos la base le damos la forma que más nos guste Cortamos esta forma en el fieltro para que nos sirva de base. Con la base lista vamos a ir pegando los botones con la pistola de pegamento. Esperamos a que se seque el pegamento y cosemos o pegamos el cierre metálico del broche, podemos poner en su lugar un imperdible.

Lo primero es disponer de botones que combinen con el vestido o abrigo que vas a ponerte y de colores similares.

Una vez que evalúes las alternativas y te quedes con algunas, piensa en cómo vas a componer el broche según esos tonos, ya que lo ideal es ir desde los más oscuros hasta los más claros, o viceversa, siguiendo una lógica.

Corta el fieltro de acuerdo a la forma que quieres que tenga el broche, como por ejemplo de corazón o círculo. Mejor un color neutro para que no llame demasiado la atención. Y pega sobre éste los botones con la pistola.

Si crees que está bien puedes dejar el broche así, pero te recomendamos añadirle algunos abalorios.

Asimismo pegados con la pistola, una vez que todo se seque debes pegar o coser el cierre metálico del broche. Otra solución, especialmente si cuentas con poco tiempo para seguir esperando, es colocarle un imperdible.

Automáticamente vas a obtener un broche que puedes lucir en vestidos, chaquetas, camisetas, incluso mochilas. Es una manualidad muy simple, que cualquiera puede realizar con un poco de tiempo, y a todos les gustará.