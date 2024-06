Cómo eliminar los piojos: ¿funcionan los trucos caseros?

Los piojos son año tras año la peor pesadilla de padres y madres de niños en edad escolar o usuarios de las guarderías. No importa lo limpio que vaya el niño o la niña, si hay una plaga de piojos van a llegar a nuestra casa, de una forma o de otra.

Los trucos caseros pueden servirnos para eliminar estos elementos que se han convertido en recurrentes. Debemos estar preparados para acabar con ellos en cualquier momento, son una plaga para la que debemos luchar con las mejores armas posibles. Toma nota de los trucos caseros que pueden ayudarte a pasar mucho mejor por estos días de piojos que todos hemos vivido.

Eliminar los piojos

Las escuelas o guarderías suelen detectar los piojos, mandando a los niños que los tienen en su cabeza a casa y advirtiendo el resto de los padres del peligro que existe. La única manera de cortar por lo sano con su propagación es evitar el contacto entre los niños con estos elementos.

Un niño o niña con piojos no puede asistir a clase, debe alejarse lo más posible de cualquier inconveniente que llegará puntual a su cita. Los piojos durante todo el año van llegando a las escuelas y lo hacen de tal forma que acabarán marcando un antes y un después en nuestra vida. Si nunca has tenido que enfrentar a ellos o no recuerdas qué paso de pequeño, ahora te tocará hacerlo.

No es cuestión de lavarse o no la cabeza correctamente, en muchas ocasiones van a las cabezas más limpias. No tiene nada que ver que un día no te hayas lavado la cabeza, sino todo lo contrario, llega un momento en el que todo cambia y llegan estos molestos elementos que no son nada buenos para nuestra salud.

El principal problema de los piojos es cómo conseguir acabar con ellos por completo. Siendo un tipo de insecto que puede reproducirse rápidamente provocando más de un dolor de cabeza para el que debemos adaptarnos. Saber eliminar los piojos es algo fundamental para todos.

Te enseñamos los mejores remedios caseros, esos trucos que puedes hacer con elementos que tienes en casa y que funcionarán a las mil maravillas. Verás como no tendrás que comprar champús carísimos, sino simplemente hacer caso a la sabiduría popular que lleva años y años combatiendo cada temporada a unos pijos que siguen estando presentes.

Los trucos caseros para acabar con los piojos

Estos trucos caseros son los que te permitirán acabar de una vez por todas con unos pijos que tienen las horas contadas. Es cuestión de hacerse con un elemento básico que nos pueden dejar prestado o podemos comprar. Ese peine de púas juntas que nos permite retirar los huevos y a los propios piojos es esencial que lo tengamos en casa.

En especial con las niñas de largas melenas o de pelo rizado es un suplicio ir retirando mechón a mechón los piojos, aunque es algo que debemos hacer si queremos que se acabe de una vez por todas con este problema del que no vamos a escapar. Por mucho que lo intentes, será imposible que acabes librándote de ellos.

Para acabar con los piojos, la mejor manera de eliminarlos es a través de la asfixia. Por lo que tendremos que cubrir la cabeza de un elemento que evite que se escapen y de un gorro de ducha o papel film que evite que este producto que aplicamos cumpla con la función de eliminarlos por completo.

Podemos acabar claramente con ellos con dos productos que seguramente tenemos en casa. Suele funcionar bastante bien la mayonesa, es una salsa low cost y puedes aprovechar la que tienes en la nevera y puede acabar desapareciendo por momentos. Una opción que acabará por completo con los piojos.

También es muy afectivo el aceite de oliva, aunque a los precios en los que está, siempre es recomendable apostar por otro alimento. De todas formas, es uno de los remedios caseros que, además, ayudará a evitar el cabello seco, algo muy típico en esta época del año y ante determinados champús o el uso de secadores.

Aplicamos una buena cantidad de estos elementos, tapamos y esperamos al día siguiente. Con la ayuda de este peine y una buena ducha que elimine este producto que puede ser bastante pegajoso, habremos acabado con los molestos piojos. Simplemente, aplica este elemento que seguramente tienes en casa, sin ser fácil de aplicar, el resultado es increíble.

Quizás te costará un poco más retirarlo, pero merecerá la pena. Los piojos se morirán y podrás retirar a ellos y sus huevos antes de que vuelva a empezar al proceso. Después será importante repetir el proceso si ha quedado alguno o lavar bien la cabeza eliminando los restos de mayonesa o de aceite.