Los piojos son pequeños insectos que se alimentan de la sangre del cuero cabelludo y que pueden causar picazón, irritación e incomodidad. Aunque no son peligrosos para la salud, son muy molestos y difíciles de eliminar. Los piojos se contagian por contacto directo con una persona infestada o con sus objetos personales, como peines, cepillos, sombreros o toallas. Cuando comienza el curso escolar, los padres y madres suelen preocuparse mucho sobre los piojos ya que afectan a prácticamente todos los niños, Para tratarlos existen productos que podemos comprar en la farmacia, pero si buscas soluciones naturales toma nota, porque te ofrecemos a continuación, los mejores remedios caseros para eliminar los piojos.

Remedios caseros para eliminar los piojos

Los piojos pueden sobrevivir durante un día entero fuera de la cabeza de una persona. Por tanto, en teoría es posible contagiarnos con este insecto al utilizar elementos como peines, cepillos o sombreros que hayan sido utilizados por alguien con piojos.

Si tu hijo tiene piojos es importante entonces que laves bien y desinfectes su peine, sus gorros o gorras, así como sus sábanas y hasta la ropa y peluches que use a diario, pero además deberás tratar el problema ya instalado en la cabeza y para ello, nada como recurrir a estos remedios naturales para eliminar piojos.

Aceite de oliva

El aceite de oliva es de los mejores remedios para combatir los piojos. También es una excelente herramienta para ayudar a aflojar las liendres del cabello. Debido al espesor del aceite, los piojos supuestamente se asfixian y mueren cuando el exudado obstruye sus orificios respiratorios. Debe aplicarse durante la noche con un gorro de ducha, porque los piojos pueden sobrevivir sin respirar durante horas. Este método se puede utilizar semanalmente.

Mayonesa

Además de ser un gran ingrediente para dar sabor y acompañar a platos y refrigerios, la mayonesa ayuda en el tratamiento de los piojos. Extiende la mayonesa generosamente por toda la cabeza del niño y manténla envuelta en un gorro de ducha durante al menos 3-4 horas. Pasado ese tiempo lava con champú y luego peina para quitar las liendres. Repite una semana después para matar los piojos que nacieron de las liendres que finalmente sobrevivieron al tratamiento.

Ajo

El ajo tiene un olor fuerte que puede asfixiar a los piojos y matarlos. Para usarlo, hay que machacar unos 10 dientes de ajo y mezclarlos con unas cucharadas de zumo de limón. Luego, hay que aplicar la pasta sobre el cuero cabelludo y dejarla actuar durante media hora. Después, hay que lavar el pelo con agua caliente y peinarlo con una lendrera para retirar los piojos muertos1.

Aceite de árbol de té

De todos los aceites esenciales, el aceite de árbol de té se considera el tratamiento más eficaz para los piojos. Se encontró que el 1% de esta solución de aceite es capaz de matar al 100% de los piojos en 30 minutos. Antes de comenzar a usarlo sin embargo, prueba una pequeña gota en el dorso de la mano del niños para descartar posibles reacciones alérgicas. Si aparece una erupción o una reacción con picazón, entonces es mejor que no lo uses. En caso de que no haya reacción solo debes aplicar unas cuantas gotas y colocar al niño un gorro de ducha durante 3-4 horas, luego le lavas el cabello como de costumbre.

Sal

La sal se puede utilizar para erradicar los piojos mediante su secado intenso. Mezcla bien 1/4 taza de sal y 1/4 taza de vinagre. Rocía suavemente la solución sobre el cabello del niño para humedecerlo un poco. Ponle un gorro de ducha y déjalo actuar durante unas 2 horas. Después de eso, enjuaga, lava y acondiciona el cabello. Repite este remedio cada 3 días para obtener mejores resultados.

Vaselina

La vaselina puede tener un efecto asfixiante sobre los piojos. Primero, aplica una capa gruesa en el cuero cabelludo del niño antes de acostarlo. Cúbrele la cabeza con un gorro de ducha o una toalla y déjala toda la noche. Por la mañana, puedes usar aceite de bebé para eliminar la vaselina, así como peinarlo con cuidado para deshacerse de los piojos . Repite este proceso durante unos días.

Vinagre blanco

El vinagre blanco contiene ácido acético que puede destruir los piojos y las liendres, que son sus huevos. Para usarlo, hay que mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua y rociar la solución sobre el cabello hasta que quede ligeramente mojado. Luego, hay que cubrir el pelo con un gorro de ducha durante dos horas y después lavarlo con champú y acondicionador.

Estos remedios caseros pueden ser una alternativa natural y económica a los productos químicos para eliminar los piojos, pero hay que tener en cuenta que no son milagrosos ni infalibles. Para que sean efectivos, hay que aplicarlos correctamente y repetirlos varias veces hasta que no quede ningún piojo ni liendre.

Además, hay que complementarlos con una buena higiene personal y del hogar, lavando la ropa de cama, las toallas, los peines y los cepillos con agua caliente y desinfectante. También es conveniente revisar el pelo de toda la familia y evitar el contacto directo con personas infestadas. Si los remedios caseros no funcionan o los síntomas empeoran, se debe consultar con un médico o un farmacéutico para recibir un tratamiento adecuado.