Sea de la biblioteca o bien de otra persona, cuando nos dejan algo que no es nuestro debemos cuidarlo a la perfección. Así debes saber cómo cuidar un libro prestado porque no es lo mismo que si fuera nuestro, ¿qué debemos hacer, cómo mantenerlo para conservarlo en perfecto estado?

De hecho, aprovechar un libro es darle una segunda vida, y si lo tratamos bien, entonces puede pasar por las manos de muchas personas.

Los pasos para cuidar un libro prestado

Lavado de manos

Con la covid encima, por ti y por los demás, lo ideal es lavarse primero las manos antes de tocar el libro que te han prestado. Esto debe hacerse a la inversa y también a la hora de devolverlo.

Guárdalo en un lugar preferente

No lo dejes en cualquier lugar, te lo puede coger alguien de tu casa y estropearlo. Lo mejor es guardarlo en un cajón, bien cerrado y que te acuerdes que está allí para que no lo pierdas, algo fundamental cuando tenemos un artículo que no es nuestro.

No escribir en el libro prestado

Es bastante habitual que, cuando leemos, anotemos algunas cosas que nos hacen gracia o bien queremos buscar posteriormente, esto enriquece más nuestra lectura. Ahora bien, cuando el producto no es nuestro, entonces no podemos escribir, ni dibujar ni hacer nada sobre él porque no es nuestro y si pasa por otras manos, no deben ver nuestras anotaciones.

Aléjalo de comidas y bebidas

Debes leer este libro cuando no estés comiendo ni bebiendo. Esto debe estar del todo prohibido o bien bastante alejado. ¿Qué pasaría si se mojaran las páginas? Entonces nunca lo podrías devolver porque se estropea del todo.

Trátalo con cuidado

Otro consejo es no doblarlo, no tocar mucho las páginas, no doblarlas, algo que suelen hacer muchas personas, cuando realmente hay muchos puntos de libro para saber exactamente donde nos hemos quedado a la hora de continuar nuestra lectura.

Debes devolverlo cuando toca

Hay personas que leen el libro, lo guardan y ya no se acuerdan de devolverlo. Tanto si es de la biblioteca o de otra persona, esto dice mucho de uno, así que debemos anotar en nuestra agenda cuando es la fecha para devolver este libro. Piensa que la otra persona también lo necesita o simplemente lo quiere dejar a otra persona o guardarlo.

Trata al libro como te gustaría que lo hicieran con el tuyo

La cosa es simple. Debes mantener el libro como si fuera tuyo, pero sin pasarse. Basta con hacerlo como te gustaría que lo hicieran como si fuera tuyo.