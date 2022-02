Casarse es algo tan bonito como arduo de preparar. Por esto muchas parejas dejan en mano de un wedding planner esta organización, si bien se necesita del consenso de los protagonistas. Si no puedes pagarte esta figura o prefieres hacerlo tú, entonces te contamos cómo crear una lista de bodas y no olvidarte nada.

No es tarea fácil , pero se necesita de organización y de planificación para que todo esté perfectamente medido.

Cómo hacer una lista de bodas

Planificar siempre mucho antes

Una boda no puede organizarse unas semanas antes. Para crear la lista es interesante hacerlo con meses de anterioridad, pues siempre se nos puede escapar algún contratiempo de última hora y no hay lugar a la improvisación, si bien algunas veces no hay más remedio.

Lista tradicional

Hay muchas listas de bodas, que es todo aquello que los que se casan quieren “para su nuevo hogar” y que les regalan los invitados al enlace.

La lista más tradicional es que está formada por muebles, utensilios y otros que los recién casados no tienen y necesitan. Lo mejor es ir a una tienda donde se vende todo ello y entonces hacer una lista con las cosas que no se tienen o que más hacen falta.

Aquí suelen incluirse objetos que suelen servir toda la vida, y que no son demasiado caros, porque lo pagan los invitados.

Lista más moderna

Actualmente hay pocas personas que se casen y no vivan juntas antes, por lo que ya suelen tener cantidad de muebles, objetos y accesorios en casa. Entonces la lista es más corta, pero quizás mejor, porque realmente los novios añadirán aquello que sí necesitan sin malgastar dinero de parte de nadie. También tienen que ver con productos de electrónica, decoración y otros.

Enviar a los invitados

El último paso es entregar la lista a los invitados , siempre junto a la invitación de boda, para que sepan qué quieren y también dónde se puede comprar. Esta lista se suele entregar a aquellas personas a las que se tiene más confianza, puesto que si has invitado a una persona por compromiso, y no la conoces mucho, quizás está mal visto que nos tenga que hacer un regalo de tales características.

Hace algunos años que las listas de bodas están algo en desuso, y muchos novios no las hacen o suelen pedir dinero, el que buenamente pueda cada invitado.