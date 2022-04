En unos días arranca la feria de abril 2022, y si no lo has hecho todavía, ya puedes aprender a bailar sevillanas como si fueses andaluza con estos sencillos pasos. Debes traerte tu traje de faralaes y el peinado de flamenca. No es complicado y estás a tiempo de poder practicar estos días.

Y es que las sevillanas deben bailarse sí o sí en una buena feria, tanto si estás en las casetas como si decides celebrarla en casa.

Bailar sevillanas con estos pasos

Cuáles son las partes

Antes de todo, debemos conocer las partes de las sevillanas. Es algo fundamental. Pues el baile se compone de 4 partes, y cada una de estas 4 partes tiene a la vez 3 sub-partes. Con esas partes podemos empezar y conocer mejor este baile.

Los pasos de las sevillanas

Los distintos movimientos tienen sus partes y pasos, y es fundamental conocer los más básicos para empezar.

Posición de las manos

Además debemos aprender las posiciones de las manos. Pues en este baile es muy importante. Se necesita mucho arte y, con ello, lo hacemos posible. Ya sabes la regla de coger la manzana del árbol, la comemos y la tiramos. Es algo bastante fácil y si lo seguimos acabaremos bailando esta danza.

La postura

Para poder bailar bien sevillanas, hay que mantener una postura corporal correcta. Lo ideal es estar erguido y recto, con la mirada y mentón altos y el pecho fuera. Una de las piernas se adelanta y suelen coordinarse con el brazo que baja.

Zapateado

Se mueven las manos, especialmente, pero también los pies. Es lo que se llama como zapateado y se basa en ir haciendo punta y tacón, dar dos golpes y un golpe más. No es complicado, pero todo debe ir coordinado, desde la mirada, la postura, las manos y los pies.

Sigue al compañero

Otra de las reglas de las sevillanas es seguir a la pareja de baile, de igual forma que sucede como muchas otras danzas. Por esto sigue a tu compañero y déjate guiar por la otra persona pero siempre haz lo mismo con el lado contrario del que tienes delante. No pierdas este contacto visual en ningún momento.

Un poco de arte

Aunque hay quienes creen que este baile se lleva por dentro, es verdad que necesitas mucho arte para seguir los pasos, sin necesidad de hacerlo del todo bien. Debes creértelo y mostrar tus aptitudes.