En un mundo en el que los emojis son usados casi a diario, no podemos dejar de describir el significado de algunos de ellos. Especialmente en Instagram y Whatsapp cada vez los usamos más. ¿Qué significan los emojis de estrellas? ¿Cuándo se suelen usar?

Quedan siempre bien, porque una estrella aporta positivismo y esa magia que realmente ofrecen en formato real.

¿Qué significan los emojis de estrellas?

Estos símbolos nos encantan y los solemos usar en variedad de ocasiones. Hay muchos de ellos, algunos más simples y otros recargados con más estrellas y otros significados.

Estrella

Cuando hablamos de la estrella más simple nos referimos a un emoji de siempre. Es algo más sencillo y únicamente símbolo de ello: la estrella, con su magia y energía.

Puedes poner una o varias, según cómo esté uno ese día, siempre en función de tu estado de ánimo.

⭐

Estrella brillante

El brillo es lo más cuando compartimos estos emojis. Nos ofrece iluminación. Es la propia estrella que brilla o bien cuando algo nos gusta mucho.

Estrellas y destellos

Aporta también mucho positivismo. Tales estrellas se suelen emplear también durante las fiestas navideñas, porque les van perfectamente.

También se emplea para dar a conocer que uno se lo ha pasado bien, que será un día súper…

✨

La estrella con giro

Puede dar a conocer varias cosas. Desde magia a Navidad pasando por mareo. Cuando alguien repite mucho algo y no para. O bien uno está realmente mareado.

Estrella fugaz

Hay tantos emojis de estrella que nos perdemos. Lo mejor es que los podemos usar todos. Este es realmente mágico. Ahora bien, tiene variedad de significados.

Desde ver las estrellas fugaces en directo, a pedir un deseo, a ser un día realmente fantástico, a parecerte lo más una persona que acabes de conocer y con la que tienes conexión. Consideras que es mágica.

🌠

Carita de estrellas

No han acabado los emojis de estrellas. En las mismas caras también aparecen algunas de ellas. En el caso de la cara que lleva estas estrellas puede también querer decir varias cosas.

Desde estar impresionado a emocionado pasando por sorprendido a ofrecer una gran fuerza porque algo nos ha gustado mucho y nos hace felices.

Consejos

Son emojis mágicos

Con los emojis de estrellas siempre podemos pasarnos. Espera a ver cuál de ellos es el mejor para cada momento.

Emplea las estrellas porque siempre quedan perfectamente y ofrecen esa magia que se necesita para los escritos, juegos y conversaciones.

Mezclas de emojis

Además podemos hacer mezclas de emojis, desde caras junto a estrellas pasando por flechas y otras estrellas, entonces va a querer decir una cosa u otra.

Deseo

Cuando alguien no esté bien, seguro que si ve este emoji de estrella se queda mejor y le gusta. Muchas de estas estrellas quieren decir deseo así que aprovéchalos para tales ocasiones.

Usa bien los emojis de estrella

Ahora bien, debes saber usarlos bien. A veces metemos emojis porqué sí, sin ningún motivo y entonces el resto de personas no los acaba de entender. Especialmente si esto se une a una conversación donde estas estrellas no se acaban de entender porque no tienen nada que ver con lo establecido.

Estrellas religiosas

Además de este tipo de estrellas, hay otro tipo de emojis referidos a las religiosas. Las hay distintas y cada una tiene su significado. Pero esto depende de cada religión y creencias, y de lo que signifique para cada uno.

Es mejor no usar tales emojis para otras cosas, puesto que entonces otras personas no lo van a entender y es mejor respetarlo.