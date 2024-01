Así debes recuperar los mensajes de Whatsapp borrados

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo, con más de 3.000 millones de usuarios al día. Seguramente seas uno de ellos, y si te estás preguntando cómo recuperar los mensajes de WhatsApp borrados porque has eliminado alguno sin querer, tenemos buenas noticias. Hay diversas formas de acceder a esos mensajes que ya no aparecen en la app. Aclarado esto, lo mejor es ser cuidadoso porque no todos los contenidos compartidos en la plataforma quedan guardados.

El modo más fácil de recuperarlos es, cómo no, recurrir a las copias de seguridad de la app. Puede que lo sepas, y si no te lo recordamos, WhatsApp realiza copias de seguridad diarias, semanales o mensuales. Estas copias pueden resultar un poco molestas, pero deberías habilitarlas diariamente para perder pocos mensajes en caso de accidente.

¿Cómo recuperar los mensajes de WhatsApp borrados?

Lo primero a tener en cuenta es que no contamos con una función que nos permita recuperar los mensajes si los eliminamos. Básicamente por cuestiones de seguridad, es difícil que alguna vez vayan a añadir una característica para la recuperación.

Por otro lado, WhatsApp informa que no almacena los mensajes de los usuarios por lo que no quedan tampoco en sus servidores.

Finalmente, más allá de las dos maneras de recuperar mensajes de WhatsApp que vamos a enseñarte, debes ser consciente de que no siempre se puede salvar el contenido multimedia que acompaña el texto. Las fotos, vídeos y audios eliminados suelen perderse definitivamente. Sé precavido y analiza dos veces si es buena idea borrar esos contenidos o es mejor guardarlos en tu teléfono.

Recuperar los mensajes desde la copia de seguridad

El método más sencillo es desinstalar WhatsApp de tu móvil, ir a la tienda de aplicaciones App Store o Google Play Store, buscar WhatsApp entre las aplicaciones y descargarla. Una vez que la instales, WhatsApp te preguntará si debe restablecer los mensajes.

Cuando respondas afirmativamente buscará las copias de seguridad más recientes e irá recuperando los mensajes poco a poco. Esto puede llevar un rato, así que ten paciencia. Y es importante recordar que recuperarás los mensajes viejos pero perderás los nuevos.

Transcurridos unos minutos -o unas horas, dependiendo del tamaño de la copia seguridad-, deberías poder ver los mensajes viejos que fueron eliminados por ti o por el otro usuario. Como explicamos, rara vez se logran salvar los contenidos multimedia enviados pero sí tienes la oportunidad de recuperar algún que otro mensaje relevante. Por eso configura las copias de seguridad «Diarias». Dado que la última copia de seguridad datará de la noche anterior, aumentarán las probabilidades de conseguir «ese» mensaje.

Este truco es apto tanto para Android como para iPhone. De hecho, en iPhone no hay otros procedimientos alternativos.

Recuperar con una app de terceros

En Android, mientras tanto, queda la opción de recurrir a alguna de las varias aplicaciones de terceros que prometen rescatar mensajes de WhatsApp eliminados. Fíate sólo de aquellas que tienen buenas puntuaciones y comentarios en Google Play Store. Podemos recomendarte dos: WAMR y WhatsRemoved+, pero tienen limitaciones. Sólo guardan los mensajes recibidos y enviados luego de que las hayas instalado en tu smartphone. Por lo tanto, si crees que querrás recuperar algún mensaje eliminado, instálalas.

No hacen falta grandes conocimientos para aprovecharlas. Una vez instaladas y concedidos los permisos correspondientes, estas aplicaciones irán acumulando tus mensajes y contenidos multimedia enviados y recibidos. Así, si los borras o los borra otro usuario, podrás recuperarlos cuando desees hacerlo. Pero tienes que instalarla antes de la eliminación de los mensajes.

Asimismo, te recomendamos que hagas capturas de pantalla de los mensajes que vas a requerir en el futuro.