El horóscopo de Esperanza Gracia hoy: los 3 signos que tendrán un giro inesperado en su vida

Esta semana, bajo la influencia del Cuarto Creciente de la Luna en Libra, todos los signos del zodiaco estamos experimentando una energía que armoniza y equilibra las emociones, según el horóscopo de Esperanza Gracia. Además, Venus continúa en Leo, haciendo que los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) sean particularmente seductores según la astrología. Virgo destaca como el signo más favorecido esta semana, con sorpresas que prometen llenarle el corazón de alegría y le van a permitir dejar atrás todo aquello que no le hace bien. El amarillo es color de la suerte de Virgo, y este signo va a encontrar en Sagitario y Tauro sus mejores aliados para continuar adelante en el camino de la vida con optimismo y motivación a pesar de los obstáculos que se presenten.

Libra se sitúa en el segundo lugar, beneficiado por el Cuarto Creciente de la Luna que revitaliza y abre nuevas posibilidades para mejorar diferentes aspectos de la vida, tanto en el ámbito personal como profesional. En tercera posición se encuentra Tauro, que esta semana está impulsado por Marte para poner en marcha nuevos proyectos y adentrarse en el camino del crecimiento personal y el auto descubrimiento. Por el contrario, Capricornio es el signo menos afortunado de la semana según Esperanza Gracia. Los nacidos bajo este signo deberán enfrentar numeroso desafíos, para lo cual necesitarán soltar el pasado y fluir con las oportunidades que les regala el presente. Sólo así podrán alcanzar sus metas y sueños más anhelados.

Aries: 21 marzo – 19 abril

Evita tomar decisiones precipitadas y no intentes correr más de lo que las circunstancias permitan. Lo valioso a menudo requiere tiempo. Enfócate en disfrutar de las pequeñas alegrías diarias.

Tauro: 20 abril – 20 mayo

En el día de hoy, sentirás mucha energía cargada de positividad. No pierdas tiempo tratando de convencer a otros y sigue tu camino, haciendo caso omiso de las críticas. Tu actitud calmada y serena será tu mejor argumento.

Géminis: 21 mayo – 20 junio

Tu entorno confiará en ti porque resaltas por tu creatividad, tu enfoque positivo y tu habilidad para ver lo bueno en cada situación. Aprovecha las oportunidades y disfruta de tu encanto natural.

Cáncer: 21 junio – 22 julio

Alcanzarás tus metas a pesar de los desafíos que te presente la vida. Si te sentías aburrido por la falta de emociones, prepárate para las sorpresas que te esperan.

Leo: 23 julio – 22 agosto

Hoy verás la vida con optimismo y te comprometerás plenamente con tus sueños. Con esa actitud, no hay duda de que lograrás todo lo que te propongas. Confía en lo que te dice tu corazón y actúa en consecuencia.

Virgo: 23 agosto – 22 septiembre

Hoy rechazarás la monotonía. Te sentirás enérgico, vital y motivado para enfrentar desafíos. Tu capacidad para dialogar resolverá un conflicto con alguien cercano a ti a quien aprecias.

Libra: 23 septiembre – 22 octubre

La influencia de la Luna creciente augura buenos momentos en tu vida. En esta etapa, todo lo que emprendas tendrá éxito. En el amor, expresa tus sentimientos y necesidades para evitar malentendidos.

Escorpio: 23 octubre – 21 noviembre

Es importante que encuentres momentos de soledad para reconectar contigo mismo, recuperar la serenidad y manejar cualquier situación difícil con calma. Aleja lo que te cause malestar y enfócate en tu bienestar interior.

Sagitario: 22 noviembre – 21 diciembre

Tu positivismo frente a la vida será clave para que tus planes se desarrollen como esperas. Con el apoyo de los aspectos favorables de Venus, este es un momento propicio para comenzar una relación sentimental y disfrutar plenamente de ella.

Capricornio: 22 diciembre – 19 enero

Si estás enfrentando dificultades, evita forzar las situaciones. Practicar la escucha activa y ponerse en el lugar del otro te permitirá ser más flexible y comprensivo con los errores de los demás. Mantén la mente abierta para vivir nuevas experiencias.

Acuario: 20 enero – 18 febrero

Desarrollarás un sexto sentido agudo para percibir las necesidades de tu familia, lo que te hará sentir profundamente conectado con ellos. También vislumbrarás el fin de una situación que te ha estado preocupando.

Piscis: 19 febrero – 20 marzo

Aunque no te sientas con mucho ánimo, debes motivarte para no dejar pasar oportunidades que podrían no repetirse. Concéntrate en mantener una actitud positiva y optimista. Pronto verás que tus esfuerzos se verán recompensados más rápido de lo que esperas.

Según el ranking semanal de Esperanza Gracia, el signo más afortunado del 13 al 19 de julio es Virgo. «Llegan gratas sorpresas, nuevos planes e ilusiones. Finalmente, te desharás de todo lo que te impide vivir como deseas. Aprovecharás las oportunidades que se presenten, mostrando tu gran potencial y determinación para progresar. Es un momento excelente para disfrutar del amor y expresar tus sentimientos, con experiencias muy positivas por delante. En lo que respecta a los signos del zodiaco, con Sagitario verás la vida desde una perspectiva renovada, mientras que con Tauro podrás disfrutar de una relación sólida y duradera, aprovechando la suerte que ambos comparten en este momento».