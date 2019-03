La llegada de la primavera también afecta a los signos del zodiaco.

Llega la primavera y la naturaleza se despierta y también da la sensación de que nosotros hacemos lo mismo. Por ello, queremos hablaros de horóscopos y primavera y hay que decir que cada signo zodiacal tiene su propia forma de reaccionar. Veamos ahora Qué te depara tu signo esta primavera.

Aries

El horóscopo de la Primavera de 2019 para el signo de Aries predice que si quieres ser feliz, no tendrás que participar en mil batallas que no se pueden ganar. No siempre puedes correr y pensar en ser el primero. Revise tus metas y haz una selección en tu larga lista. Aprende a escuchar y todo te irá bien durante esta temporada.

En cuanto al dinero, Urano definitivamente vuelve a entrar en el signo de Tauro, exactamente en la segunda casa solar de Aries. Esto significa que hay noticias fluctuantes relacionadas con la administración del dinero, bienes raíces, administración de activos en general. En el amor, la diosa del amor te ama. Es por ello que endulza tu naturaleza impetuosa y te lleva lejos en busca de un alma gemela. Es posible que ya la tengas a tu alrededor y no lo hayas notado. O ella te está buscando. Por último, es posible que con el tránsito de Urano en tu segunda casa solar puedas cambiar la energía. Quién sabe si te conviertes en vegetariano, alcanzando tu próximo objetivo, es decir, saborear la paz y la estabilidad.

Tauro

El Horóscopo de la Primavera de 2019 le dice a Tauro que, para ser feliz, no tiene que decir que sí a todo ya todos. Aprende a ponerte primero. Marca los límites de personas y situaciones sin sentirte abrumado. Encuentra tu oasis de paz y tranquilidad.

En cuanto al dinero, Urano se coloca en tu oficina. Sin tocar la puerta, entra con fuerza, revolucionando tus planes profesionales, revolucionando tu tranquilidad económica, poniendo tu vida patas arriba. En el amor, quieres enamorarte pero sientes que la pereza puede ser un obstáculo. En la salud, vas a redescubrir una nueva forma de bienestar. Bienestar no es solo el cultivo de un huerto propio, o el canto de una canción: el hecho de que estés cuidando tu cuerpo y ejercitándote, es sinónimo de belleza y relajación.

Géminis

El horóscopo de la primavera de 2019 para el signo de Géminis dice que si quieres ser feliz, tendrás que aprender a moverte lentamente, a reflexionar. En esta nueva temporada, tendrá que evaluar, no correr después de mil intereses solo para satisfacer su curiosidad. Esa curiosidad que tienes por todo y por todos. De lo contrario, corre el riesgo de ser superficial y no concluyente. Cuando solo necesitas frenar un poco.

En el terreno económico, Urano te lleva a rincones oscuros donde se descubren secretos y tesoros, miedos no reconocidos y nudos por desatar. Júpiter y Neptuno están en contra, confunden tu realidad profesional. Deseas anular todo el ámbito comercial, mientras que tu trabajo actual no te ayuda a cambiar su situación económica. En el amor, Marte está contigo para sugerir que la primavera de 2019 es el momento adecuado para conquistar a la persona que te gusta tanto. Invítala al cine, teatro o conferencia de tu autor favorito. Coquetear y enamorarse será algo posible considerando que Venus transita en Aries. En cuanto a la salud, los cambios internos te esperan. Redescubrirás recursos inesperados y una mayor expresión de tu creatividad. Ve a una nueva biblioteca, descubre nuevas novelas, nuevos libros. Sé apasionado por la investigación científica y la comida ligera.

Cáncer

El horóscopo de la primavera de 2019 para el signo de Cáncer dice que si quieres ser feliz, tendrás que aprender a separarte de tu nido, a volar lejos de tus seres queridos; Tendrá que dejar a la gente libre para decidir por tí mismo. Cuídate a ti mismo y no te asfixies con los que amas.

En el terreno laboral y económico, estás considerando la idea de cortar el cordón umbilical con tu empresa familiar, aunque solo sea para lograr tu propia autonomía. Necesitas cambiar de aire, trabajar, pensar en nuevas perspectivas, tal vez para elaborar un nuevo presupuesto. En el amor, sabemos que estas son predicciones generalizadas y, por lo tanto, deben leerse con ligereza e ironía, pero con un Urano en tránsito en Tauro, aunque se planean rupturas positivas y drásticas te vas a sentir listo para planear un futuro más concreto y nuevo, hecho de independencia también en el amor y en las relaciones de pareja. En cuanto a tu bienestar y salud, si realmente quieres sorprender a todos, emprende un viaje que te abra los ojos, la mente y el alma.

Leo

El horóscopo de la primavera de 2019 para el signo de Leo dice que si quieres ser feliz, tendrás que aprender a estar satisfecho. Aprende a ser feliz incluso cuando los demás no te admiran. Aprende a aceptar que todo no es debido a ti y que los demás te aman aunque no te elogien.

En el trabajo con el tránsito de primavera de Urano en Tauro en la décima casa solar del signo de Leo, el horóscopo indica que es apropiado disminuir la velocidad, saborear tus ambiciones y disfrutar de los resultados obtenidos hasta el momento. En el amor, será bueno que canceles todos tus compromisos y mima a tu pareja más. Durante esta primavera de 2019, tendrás una hermosa Venus, especialmente en el mes de abril: el planeta del amor te lanzará un sentimiento fabuloso y espectacular que te recordará lo importante que es la presencia de la persona que te apoya y ama. En cuanto al bienestar, levanta la vista al cielo y encuentra la inspiración para tu creatividad , para tus obras de arte. No te preocupes, todo vendrá solo, con tiempo, con paciencia y con esperanza. Disfrutarás de grandes beneficios. Tienes al padre Júpiter que infunde optimismo, bienestar físico y mental.

Virgo

El horóscopo de la primavera de 2019 para el signo de Virgo dice que si quieres ser feliz tendrás que aprender el arte del reciclaje . Todo lo que haya guardado, archivado, conservado, puedes venderlo, revenderlo, reutilizarlo, optimizar los espacios. Hazlo sin ansiedad ni dudas. También notarás lo hermoso que es vivir más a la ligera .

En el trabajo y en el dinero, tus proyectos profesionales encuentran un terreno que no es exactamente fértil en esta primavera. Parece que Júpiter en el aspecto de la cuadratura restringe tus inversiones y te hace ganar lo esencial para sobrevivir. En el terreno del amor, este será cálido, generoso e impetuoso. Será brillante y sabe a fresa dulce de primavera. Calentará tu corazón. Mientras que eros será caprichoso y te invitará a atreverte un poco más para encontrar esa emoción, incluso en el cerebro. Durante esta época de la primavera, en la mesa, dedícate solo a la comida saludable y colorida. Es esencial beber mucho y desintoxicarse de los viejos hábitos invernales.

Libra

El horóscopo de la primavera de 2019 para el signo de Libra dice que si quieres ser feliz debes aprender a comprender que la unión perfecta no existe. El secreto para una buena relación es la aceptación . Aprende a amarte más a ti mismo, a amarte a ti mismo primero, sin exponerte a errores de evaluación que te hagan sufrir.

En el campo profesional, tendrás finalmente un poco de calma y serenidad. Te sientes como nuevo, como si hubieras renacido, después de años de agitación y trastornos de inestabilidad y conflictos con tu jefe, tus compañeros o gente de tu entorno. En el campo amoroso sentirás la empatía, el deseo de cortejo, de hacer la paz después de una discusión. Considera que Venus y Mercurio son contrarios, especialmente en abril, luego a partir de mayo todo volverá a ser suave. En esta primavera, tendrás que cuidarte, incluso yendo solo a un concierto y soñar despierto. Un hermoso vestido, un buen par de zapatos y te sentirás inmediatamente en la cima del mundo.

Escorpio

El horóscopo de la Primavera de 2019 para el signo de Escorpio dice que para ser feliz tendrás que aprender a disfrutar de las cosas más hermosas. Tendrás que actuar de forma abierta y directa sin máscaras. Tendrás que aprender a ver el aquí y el ahora , sin pensar en cómo será el mañana. Solo saliendo al descubierto puedes admirar la luz.

En el tema laboral, sea cual sea tu trabajo, su relación con tu jefe, o tu compañero, será algo cuestionada. En el amor, necesitas hacer un cambio en tu relación, cambiar de rumbo, quitar las cortinas que limitan tu capacidad de expresión en el hogar conyugal. Con Mercurio favorable llega la satisfacción de las lecturas, de la música, de una conversación con tu amigo por correspondencia, de un viaje, o simplemente de una exposición.

Sagitario

El horóscopo de la primavera de 2019 para el signo de Sagitario dice que si quieres ser feliz tienes que aprender a reflexionar sobre un hecho: que en la vida la cantidad no es importante sino la calidad.

La distancia tampoco es importante.Para ser feliz no es vital perseguir cada aventura, explorar, aprender y conquistar. Acepta el hecho de que quedarse en un solo lugar es también una aventura.

En el trabajo, el tránsito impredecible de Urano en la sexta casa solar de tu signo, Sagitario, tocará nuevos puntos, haciendo que sus efectos sean abrumadores en tu vida diaria, en tu rutina diaria. Habrá grandes cambios en el trabajo y las cosas pequeñas. En el amor, exigirás todos los colores del arco iris, con Venus y Mercurio en Aries. En el tema de la salud, come sano, incluso si Júpiter te ofrece dulces y pizzas a cualquier hora del día. Aprovecha el desayuno, que es la comida más importante del día y no te excedas en la noche.

Capricornio

El horóscopo de la primavera de 2019 para el signo de Capricornio dice que si quieres estar feliz, debes bajarte del pedestal. Reconoce eue necesitas estar en contacto con las personas, también para sentir la opinión de los demás y para confrontar a aquellos que viven experiencias diferentes a las suyas, pero igualmente esenciales.Los demás también saben ser importantes.

En el terreno laboral, que saludable y beneficioso es este tránsito de Urano en su quinto hogar solar. En esta primavera, el planeta estallará en tu vida como un rayo del azul eliminando el polvo de tus certezas profesionales. En el amor, este no es el momento de dejar que los eventos imprevistos se desarrollen sin problemas. Espera los mejores momentos para decir lo que piensas, ya que Urano no solo interrumpe los contratos de trabajo, sino también los afectivos. En cuanto a la salud, incluso si tu oficina es el templo donde te sientes más a gusto, es hora de salir a la calle: la primavera explota con sus colores y sus fragancias. Ponte la ropa que te haga sentir a gusto y nunca olvides tu sonrisa.

Acuario

El horóscopo de la primavera de 2019 para el signo de Acuario dice que si quieres ser feliz tienes que dejar espacio para los demás. No convencerás a todos con tus ideas y no intentes convertir a todos a y tus ideales, de lo contrario, corres el riesgo de perder la necesidad diaria de quienes te rodean.

En el terreno laboral y económico serás abrazado por Urano. De hecho siempre ha sido así; Si durante los próximos años el viento sopla contra ti, sabrás cómo manejarlo. En el terreno del amor, te encantarán las improvisaciones, los estímulos, las novedades. Podrías cambiar de pareja cuando quieras, si es necesario. Y en cuanto a la salud, debes usar tus alas para levantarte de tu rutina diaria y trata de ver las cosas desde otra perspectiva.Sin duda, serás más positivo y optimista, dado que Júpiter ahora te sonríe.

Piscis

El horóscopo de la primavera 2019 de Piscis dice que si quieres ser feliz debes aprender a centrarte en el presente y lo que te ofrece. No disfrutes más del sufrimiento perpetuo. En su lugar, tienes que comprometerte a satisfacer tus necesidades.

En el terreno económico, habrá un hermoso tránsito de Urano en la segunda casa solar del signo de Piscis. Esto te empujará a moverte a cambiar 360 grados tratando de restaurar tu propiedad, cambiar los muebles o colorear las paredes de la casa, a pesar del gasto que conlleve. En el amor, Mercurio y Venus te invitan a una cena de diálogo, comprensión, pero también de miradas, caricias y besos. Marte te espera en la cama para afirmar y confirmar tus intenciones. Sean cuales sean, deberás tener cuidado. En el terreno de la salud, eres original, sabes cómo vivir con tu rareza, con tu genio y con tu locura, pero debes cuidarte un poco. A todos nos pesan los años.