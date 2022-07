¿Quién hizo los paradores en España?

España es uno de los países más turísticos del mundo, no por casualidad el turismo es la principal fuente de ingresos del país, pero esto no siempre fue así. No fue hasta mediados del siglo XX hasta que se empezaron a impulsar medidas para popularizar a España como destino vacacional, ya que antes de esto el turismo era algo muy minoritario.

Una de las medidas tomadas para impulsar el turismo fue crear la red de hoteles Paradores. ¿Cómo fueron sus orígenes, quién los construyó o puso en marcha?

¿Qué son los Paradores?

Los hoteles Paradores son alojamientos turísticos dentro de edificios históricos adaptados para servir como hoteles.

La ubicación del primer Parador de la historia fue elegida por el rey Alfonso XII, quien pensó que la sierra de Gredos sería un buen lugar. Su construcción acabó el 9 de octubre de 1928 recibiendo el nombre de “Parador de Turismo de Gredos”.

¿De quién fue la idea?

En el año 1910, el gobierno de España cuyo presidente era José Canalejas tuvo la idea de crear la red hotelera que hoy en día conocemos como Paradores. Esta tarea fue encomendada al Marqués de la Vega Inclán, el cual fundó al año siguiente la Comisaría Regia de Turismo, con él al frente del proyecto.

Tras la inauguración del Parador de Gredos se creó la Junta de Paradores y Hosterías del Reino con el fin de gestionar el proyecto. De esta forma nació la idea de reutilizar edificios históricos, de los cuales la gran mayoría se encontraban en espacios naturales extraordinarios, como hoteles. De esta forma invertirían en turismo y en mantenimiento y restauración del patrimonio nacional al mismo tiempo.

Antes y después de la guerra civil

A partir de la edificación del Parador de Gredos se comenzó la construcción de muchos otros Paradores a lo largo de España, entre ellos el de Alcalá de Henares y el de Salamanca, ambos construidos en 1929, el de Jaén en 1930 o el de Oropesa, el cual fue el primero ubicado dentro de un edificio histórico, el castillo de Oropesa, monumento nacional desde el año 1926.

Cuando la guerra civil dio comienzo, el turismo tuvo un parón que no volvió a ponerse en marcha hasta la década de los sesenta. En ese momento existían 40 paradores, los cuales pasaron a ser 83 al cabo de un tiempo tras la reactivación del sector turístico.

Entonces se creó la Dirección General de Paradores, dando comienzo a la inauguración de algunos de los paradores más importantes de España tales como el Parador de Santo Domingo, el de Olite y el de Zafra, entre muchos otros.

Actualmente se siguen inaugurando nuevos Paradores, además de que la franquicia española ha roto fronteras abriendo algunos Paradores en Portugal.

¿Conocías el origen de esta red hotelera tan importante en España? Comparte este texto con tus contactos para que ellos también la conozcan.