La influencia de la cultura celta en la península ibérica

Antes de la llegada de los romanos, gran parte de la península ibérica estuvo habitada por pueblos celtas, un grupo de pastores y guerreros indoeuropeos que se dedicaban a la agricultura y la ganadería. Los celtas penetraron en la península a inicios del primer milenio a. C. y se distribuyeron por la Meseta, la zona atlántica y el norte de la península, lo que los mantuvo alejados del contacto con otras civilizaciones. La presencia de los celtas en la península ibérica dejó una huella significativa en nuestro acervo cultural.

La llegada de los celtas a la península ibérica

Los celtas llegaron a la península ibérica alrededor del siglo VI a.C. Estos pueblos, presumiblemente originarios de Irlanda, Escocia y Gales, se asentaron principalmente en el norte y el oeste ocupando gran parte del centro peninsular, en zonas que actualmente corresponden a Galicia, Asturias, Cantabria y parte de Portugal. Allí, convivían con otras tribus, como los cántabros y los vascones.

Las poblaciones celtas campaniformes penetraron en la península por vía marítima atlántica y por vía terrestre por Cataluña y el País Vasco. Vivían en pequeños poblados de ocupación discontinua, en pequeños castros, asentamientos fortificados situados en colinas protegidos por murallas.

Los pueblos celtas que se establecieron en la península, no eran una sola tribu homogénea, sino un conjunto de pueblos con sus propias características y costumbres. Entre los pueblos celtas que se desarrollaron en la península están los Galaicos, los Astures, los Cántabros, los Vettones y los Lusitanos. Estos dos últimos ocuparon la zona norte peninsular alrededor del siglo VIII a. C. hasta el siglo I a. C., con la invasión Romana.

Una cultura particular

Los celtas de la península compartían costumbres similares al resto de los celtas esparcidos por Europa, pero había aspecto que fueron ajustando a las condiciones climáticas de la región. Las tribus conservaban ciertos rasgos de su pasado nómada como la ganadería, a la vez que se dedicaban a la agricultura, y en menor medida al comercio.

Un aspecto importante que los celtas compartían con otros pueblos celtas de Europa, era su habilidad para trabajar diferentes metales, como el hierro y el plomo. Tanto para uso bélico, como para la orientada al uso cotidiano, como, por ejemplo, las herramientas agrícolas.

Los pueblos celtas eran conocidos por sus intrincados diseños en metal (bronce y hierro), piedra y cerámica, la cual eran utilizados para el comercio. De hecho, no usaban monedas y preferían el trueque, pues comerciaban mayoritariamente entre ellos, dando lugar a una economía bastante autosuficiente. Únicamente recurrían al comercio externo para obtener cerámica y bienes de lujo a cambio de armas y herramientas de metal.

Los celtas también adoptaron varios rasgos de la cultura ibera, lo que dio lugar a los pueblos conocidos como celtíberos.

La herencia celta en la cultura española

Tras asentarse en la península, los celtas trajeron consigo una cultura rica en tradiciones, arte y, por supuesto, en la lengua. Si bien la lengua celta no sobrevivió, en su forma exacta, en la península ibérica, su influencia es evidente en varias palabras y expresiones de la lengua española.

Esta influencia es evidente en el léxico de algunas palabras y en la toponimia de los nombres de varios lugares en la península, como es el caso de la palabra “Segovia” que se cree que proviene del celta “Segobriga”, cuyo significado es “ciudad de la victoria”. Lo mismo ocurre con “Lugo”, que proviene del dios celta Lug.

También existen diversas palabras en castellano que después de ser adoptadas de la lengua celta, fueron cambiando y evolucionando, como es el caso de “camino” (de la palabra celta “caminos”), “carro” (de “carrus”) y “bruja” (de “brixta”).

La herencia celta no sólo se limita al idioma, pues también influyeron significativamente en muchas festividades, tradiciones y costumbres españolas. La danza y la música celta, la cual se caracterizaba por melodías muy distintivas, con instrumentos como la gaita, perpetuó en la música y danza tradicional de regiones como Galicia y Asturias.

En lo que respecta al arte, es posible encontrar sus complejos patrones geométricos y motivos naturales en los diversos hallazgos arqueológicos como joyas, herramientas y armas.

Por otro lado, la festividad celta de Samhain, en la que los pueblos honraban a los muertos y celebraban el cambio de estaciones, tiene mucha similitud con la fiesta de Todos los Santos en Galicia y otras regiones del norte de España. Esto demuestra la influencia duradera de la herencia celta en las tradiciones españolas.

Legado contemporáneo

Hoy en día, la influencia celta sigue viva en diversas festividades, como el Día de San Juan en Galicia, donde se celebran rituales que rememoran tradiciones antiguas. Asimismo, el interés por la música celta ha resurgido, con grupos que fusionan estilos modernos con melodías tradicionales.

Como conclusión, se puede afirmar que la influencia de la cultura celta en la península ibérica es un ejemplo de cómo las interacciones entre diferentes pueblos pueden dar lugar a un rico entramado cultural. Su legado es un testimonio de la diversidad cultural que ha caracterizado a la península a lo largo de la historia.

