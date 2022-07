La historia de la bandera mexicana es realmente sorprendente. Pero lo es más aún si la conectamos con la historia de Manuel Azaña, quien fue el presidente del Consejo de Ministros de España durante los primeros 30 años del siglo XX. Pero el cargo más importante de Azaña no sería este. Entre los años 1936 y 1939, este político sería el presidente de la República, de la Segunda República. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber sobre la historia de Azaña y la bandera mexicana.

Manuel Azaña fue enterrado bajo la bandera mexicana

En los inicios del año 1939, cuando ya se aseguraba que el bando republicano no ganaría la guerra, Miguel Azaña se exilió en Francia. En aquél momento él no lo sabía, pero sería la última vez que estaría en su España natal. La vida de Añaza no fue sencilla. Además de sus distintos problemas de salud, Azaña sabía que el gobierno español exigía su extradición. Además, los gobernantes de Francia de aquél entonces no eran amenos a su posición política, sino todo lo contrario.

Después de estar en España y de exiliarse en Francia, Azaña tuvo la oportunidad de refugiarse en otros países de Europa, como Inglaterra. Sin embargo, el cansancio y la desesperanza hicieron que el político decidiera no continuar con su ruta. Manuel Azaña murió en 1940, en Toulouse, cerca de la embajada mexicana. Y, de hecho, fue esa propia embajada quien se haría cargo de los preparativos para su entierro.

Dada la situación política que atravesaba Francia en aquel entonces, las autoridades de aquel país se negaron rotundamente a que la bandera republicana se luciera en el féretro del antiguo presidente. Antes esta postura, las autoridades mexicanas estuvieron de acuerdo al afirmar que sería un orgullo para su patria el hecho de que su bandera se luciera por encima del ataúd de Manuel Azaña. Y así se hizo.

Miguel Azaña recibió sus honores

A pesar de los conflictos y desacuerdos políticos a los que se enfrentó Azaña durante toda su vida, el ex presidente sí gozó de un entierro digno de su nombre. Fue la embajada de México quien se enorgulleció de que su bandera se luciera por encima de tal figura. Aunque parezca un dato curioso, es una tranquilidad saber que un personaje tan influyente fue valorado y homenajeado después de su muerte, aunque no haya sido precisamente por su patria.

¿Conocías la historia de Azaña y la bandera mexicana? Estamos seguros de que esta información tan curiosa te ha sorprendido más de lo que esperabas. Si lo deseas, puedes compartir la noticia con todos tus amigos y contactos, seguro que no conocían esta curiosidad sobre uno de los personajes importantes de la historia de España.