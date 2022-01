La lista de libros más vendidos es una referencia imprescindible para los ávidos lectores que, año tras año, desean explorar nuevas historias y contenidos. Sin embargo, ¿conoces su origen? Si bien la más conocida en la actualidad es la publicada por el famoso periódico New York Times, es importante destacar que no es la primera. Aquí te damos algunos detalles sobre el origen de este tipo de rankings, sobre todo en lo que se refiere a los libros más vendidos.

Lista de libro más vendidos: ¿cuál es su origen?

La lista del New York Times de los libros más vendidos es una referencia, y es que, desde hace muchos años, específicamente desde el 12 de octubre de 1931, nos ha acompañado para dar a conocer esos libros que marcan tendencia y que se convierten en los favoritos de buena parte de los lectores. En este sentido, es importante destacar que, al principio y especialmente durante la primera década, los datos que mostraba el famoso periódico eran los pertenecientes a la ciudad y no a nivel nacional.

A continuación, y más de una década después, los datos de la lista se ampliaron considerablemente y los datos recogidos correspondían a un promedio de las ventas de libros a nivel nacional. También, en aquellos momentos, los datos eran suministrados por las grandes librerías al periódico, por lo que es posible que la lista no fuese cien por cien objetiva.

Como dato curioso, en la primera edición de la lista de libros más vendidos, en la sección de libros de ficción, el libro que ganó ese primer lugar como el más vendido fue Los diez mandamientos, de Warwick Deeping. En este punto es importante destacar que el libro nada tenía que ver con un tema religioso, la historia, de hecho, trataba de un intenso romance.

Los más vendidos: origen inglés

Como comentamos anteriormente, si bien la lista del New York Times es la más famosa, no fue la primera. El origen de esta lista se remonta al año 1890 en la ciudad de Londres. La lista de libros en inglés se llamaba The Bookman, aunque es difícil encontrar información de las primeras ediciones.

Por otro lado, después de esa primera lista y antes de la del New York Times, el estadounidense Harry Thurston Peck, quien trabajaba en la revista, era escritor y crítico de cine, desarrolló también una lista. En este caso, se estima que la primera lista perteneciente a este escritor es del año 1895, apenas unos pocos años después que la inglesa.

Sin duda la lista de los libros más vendidos es una auténtica referencia para buscar nuevos y emocionantes títulos para leer. ¿Eres de los que utilizan estas listas para seleccionar el próximo libro a leer?, ¿qué opinas de estas listas?