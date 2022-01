Dos destinos españoles, elegidos por el New York Times para viajar este año

Que España cuenta con lugares excepcionales, no es ningún secreto. De ahí que no nos extraña que dos destinos españoles hayan sido elegidos por el New York Times para viajar este año. Y están en la lista de los 52 destinos que la publicación destaca para ir a viajar durante 2022.

En la lista, este año, hay destinos menos turísticos y masificados, en comparación con otros años. Descubre cuáles son los dos lugares españoles a los que debes ir.

Los dos destinos españoles elegidos para viajar en 2022

Son la isla de El Hierro, en Canarias, donde la publicación lo nombra como lugar sostenible por diversos motivos. Más abajo de la lista están las Islas Cíes, archipiélago en la ría de Vigo con playas de gran belleza.

El hecho de que se haya escogido estos lugares tiene que ver en que no son realmente muy turísticos y por esto poco masificados, algo importante en esta edición de 2022. Por ejemplo, en las Islas Cíes no se pueden construir hoteles ni restaurantes, entre otros, para poder proteger la zona. Además es destino Starlight, ideal para poder ver las estrellas claramente porque no hay contaminación de luz como en otros lugares.

Isla del Hierro

El Hierro es la más occidental y meridional de las Islas Canarias y pertenece a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Su capital es Valverde, y también cuenta con los municipios de La Frontera y El Pinar.

Islas Cíes

Por su parte, las preciosas Islas Cíes son un archipiélago situado en la provincia de Pontevedra, en la boca de la ría de Vigo. Las islas pertenecen al municipio de Vigo. No es la primera vez que destaca, puesto que en febrero del año 2007, el periódico británico The Guardian eligió la playa de Rodas como la mejor playa del mundo.

Otros lugares para viajar

En la lista del New York Times aparecen otros destinos excepcionales. En el primer puesto de la lista está Chioggia, una pequeña ciudad veneciana que cuenta con una importante arquitectura y además se pueden hacer variedad de rutas de bicicleta, en esa oda a la naturaleza que también protagoniza la lista.

Luego está el Parque Nacional de Chimanimani, en Mozambique, y el barrio de Queens, en Nueva York.

Ahora ya sabes a qué lugares ir para viajar y asombrarse de su belleza durante este 2022, ahora bien, hay que respetar sus entornos naturales para preservarlos.