Estupefacción entre los arqueólogos: descubren que las pirámides de Egipto fueron hechas con tecnología muy avanzada

¿Se utilizó tecnología avanzada para construir las pirámides de Egipto? Un grupo de investigadores del Instituto Paleotécnico de la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA) publicó hace unos meses un estudio en el que dejó caer la posibilidad de que se utilizara un sistema hidráulico para poder construir estas grandes joyas de la humanidad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el último estudio que plantea la hipótesis del uso de la tecnología en las pirámides de Egipto.

El origen de las pirámides de Egipto siempre ha dado lugar a debate. Más que nada, porque siempre se ha dudado sobre su perfección. ¿Es posible que hace más de 4.000 años se realizaran megaconstrucciones con esta sofisticación? En los últimos años, algunos estudios han planteado nuevas hipótesis y el último ha sido publicado en la página web PLOS ONE y ha sido realizado por el Instituto Paleotécnico de la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA).

Xavier Landreau ha liderado un proyecto que se ha centrado en la construcción de la pirámide escalonada de Saqqara del faraón Dyeser (Zoser), levantada en la tercera dinastía del Antiguo Egipto, en torno al 2650 a. C. Fue construida por el arquitecto Imhotep y se considera la primera de las que se basaron en el resto de las pirámides más importantes del mundo, como pueden ser las de Giza, siendo la de Keops la más alta jamás construida.

Las pirámides de Egipto y la tecnología

«Sobre el posible uso de la fuerza hidráulica para ayudar en la construcción de la pirámide escalonada de Saqqara», dice el titular de este estudio publicado por estos expertos que abre la puerta a la hipótesis de que para la construcción de las pirámides de Egipto se utilizara un sistema hidráulico capaz de elevar los pesados bloques de piedra.

«La Pirámide Escalonada de Djoser en Saqqara, Egipto, es considerada la más antigua de las siete pirámides monumentales construidas hace aproximadamente 4500 años. Un análisis transdisciplinario reveló la posible utilización de un sistema hidráulico para su construcción», comienza diciendo este estudio publicado en PLOS ONE, en el que se aportan todo tipo de documentos que acreditan esta teoría.

«Basándonos en el mapeo de las cuencas hidrográficas cercanas, demostramos que una de las estructuras masivas de Saqqara, el recinto de Gisr el-Mudir, presenta las características de una presa de contención diseñada para retener sedimentos y agua. La topografía más allá de la presa sugiere la posible existencia de un lago efímero al oeste del complejo de Djoser y un flujo de agua dentro del foso seco que lo rodea», desvela el estudio que informa que: «En la sección sur del foso, mostramos que la monumental estructura lineal excavada en la roca, compuesta por compartimentos profundos sucesivos, integra los requisitos técnicos de una planta de tratamiento de agua: una balsa de sedimentación, una balsa de retención y un sistema de purificación».

«Finalmente, identificamos que la arquitectura interna de la Pirámide Escalonada es consistente con un mecanismo de elevación hidráulica nunca antes descrito. Los antiguos arquitectos podrían haber elevado las piedras desde el centro de la pirámide mediante un proceso similar al de un volcán, utilizando el agua libre de sedimentos de la sección sur del foso seco», desvela el estudio.

«Los antiguos egipcios son famosos por su espíritu pionero y su dominio de la hidráulica, mediante canales para el riego y barcazas para el transporte de enormes piedras. Este trabajo abre una nueva línea de investigación: el uso de la fuerza hidráulica para erigir las estructuras monumentales construidas por los faraones», informa.