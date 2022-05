Muchos de los inventos más importantes y significativos de la historia tienen interesantes y curiosas historias, historias que, definitivamente, merecen la pena ser conocidas. ¿Te gustaría conocerlas? Entonces continúa leyendo y descubre algunas de las más destacadas e importantes.

Las anécdotas más curiosas sobre inventos antiguos de la historia

La historia está repleta de anécdotas sumamente interesantes y muchas de esas anécdotas están unidas a algunos de los descubrimientos más significativos, inventos que marcaron al mundo. A continuación, compartimos contigo algunas de las más destacadas:

Guerra de Tesla y Edison

Una de las historias más interesantes es la guerra que surgió entre Tesla y Edison, y es que mientras Edison, quien era el ex patrón de Tesla, hacía lo posible por desprestigiar los inventos del primero intentando demostrar que se trataban de avances peligrosos, para lo cual se dedicaba a electrocutar animales, especialmente perros y caballos. Mientras tanto, Tesla, lograba mover objetos mediante el electromagnetismo, a quien, finalmente le fue adjudicado el proyecto de la central eléctrica de las cataratas del Niágara, lo que terminó de sepultar en el olvida los intentos desesperados de su rival.

Primeros coches

Hay una historia curiosa con respecto a la velocidad de los primeros coches que se inventaron. El primer coche del mundo tan solo alcanzaba una velocidad máxima de 11 kilómetros por hora, por lo que la Policía de New York detenía a los coches que superaban el límite de velocidad a bordo de sus bicicletas. En este sentido, también es importante destacar que la primera multa por exceso de velocidad fue recibida por Harry Myers, quien iba a 20 kilómetros por hora.

Transfusiones de sangre

Las transfusiones de sangre han sido uno de los inventos que más vidas han salvado en la historia. Sin embargo, las primeras pruebas no salieron muy bien, al menos para Alexander Bogdanov, quien probó en sí mismo este invento. Sin embargo, no se sabe si la sangre que introdujo en su organismo estaba contaminada o simplemente no era compatible, pero lo cierto es que falleció como consecuencia de ello en el año 1928, por lo que no pudo sacar las conclusiones de su invento.

El invento de las tarjetas de crédito

Las tarjetas de crédito y de débito son un imprescindible en nuestra vida diaria pero no fue sino hasta el año 1949, cuando el empresario Frank X McNamara la inventó. ¿La razón? Después de salir una noche junto a sus amigos a un restaurante, se dio cuenta, justo al momento de pagar, que se le había quedado su billetera en casa. Si bien su mujer se la llevó al restaurante, fue tanta la vergüenza que sintió que inventó un mecanismo como la tarjeta de crédito para evitar repetir esa situación.

Detrás de cada gran invento y de todo gran genio siempre hay una historia o anécdota interesante. ¿Cuál de estas cuatro historias te pareció más interesante?