Las anécdotas más graciosas de los presidentes de EE. UU.

La presidencia de los Estados Unidos ha estado en manos de numerosos personajes políticos que, además de asumir el mayor cargo de responsabilidad política del país, han acumulado tanto hitos y logros como anécdotas e historias curiosas. La mayoría de los estadounidenses sienten auténtica devoción por sus presidentes, tanto así que el tercer lunes de febrero de cada año se celebra el Día del Presidente en todo el país. Esto no sólo demuestra la trascendencia del legado de estas figuras a nivel político, sino también en la cultura estadounidense.

Anécdotas muy curiosas

Estas son las anécdotas más increíbles y graciosas de los presidentes de EE. UU.

Thomas Jefferson (1801-1809) – El inventor obsesivo

Thomas Jefferson fue el tercer presidente electo de EE. UU. y pasó a la historia por ser el autor de la Declaración de Independencia. Sin embargo, también es comúnmente conocido como el presidente inventor, pues durante su mandato creó una máquina para hacer macarrones y un tipo de arado. Uno de sus inventos más populares fue el llamado Cilindro de Jefferson, un aparato compuesto por diferentes discos con letras, colocadas sobre un mismo eje, que permitían escribir numerosos mensajes con la misma tipografía.

Otro dato curioso del presidente Jefferson es que era un escritor prolífico, pues registró más de 18.000 cartas.

John Quincy Adams (1825-1829) – Viaje al centro de la tierra

Fue hijo del segundo presidente del país, John Adams, y el sexto presidente de EE.UU. Entre otras cosas, es popularmente conocido por su polémica teoría geológica que en la actualidad no tiene cabida alguna. El mandatario creía firmemente que la Tierra era hueca en su interior y para comprobarlo, se empeñó en cavar túnel desde el polo Norte que lo condujera hasta el centro del planeta.

Sin embargo, su derrota en las elecciones presidenciales echó por la borda su expedición. John Quincy Adams murió en el mismo edificio del Capitolio en 1848, siendo sus últimas palabras: «This is the last of Earth. I am happy».

Theodore (teddy) Roosevelt (1901-1909) – Duro de matar

Teddy Roosevelt es, con toda probabilidad, uno de los presidentes más polifacéticos y valientes de los EE.UU. Entre sus múltiples facetas destacan las de ranchero, sheriff, explorador, comisionado de la policía, gobernador de Nueva York, héroe de guerra y por supuesto presidente de los EE. UU. Además, fue el primer estadounidense en ganar el Nobel de la Paz.

Los que le conocieron, cuentan que Roosevelt solía llevar una pistola cargada consigo a todas horas dentro de la Casa Blanca, en caso de ser atacado. Otro dato curioso es que tenía un león y un oso como mascotas en la residencia presidencial.

Sin embargo, la anécdota más increíble de este presidente fue cuando en 1912, mientras se presentaba a su tercera reelección en Milwaukee, un hombre intentó asesinarle. A pesar de tener una costilla rota y una bala en el pecho, Roosevelt terminó su discurso de una hora antes de dejar que lo llevaran al hospital.

John F. Kennedy (1961-1963) – El gran seductor

John F. Kennedy fue el presidente más popular y querido del siglo XX. No sólo ganó un premio Pulitzer y que tenía un lado solidario, ya que en más de una ocasión donó su salario de presidente a los más desfavorecidos. Lo que muy pocos saben de él es que era un fumador compulsivo de habanos y que incluso encargó más de mil unidades antes de ejecutar el embargo económico de Cuba.

Infiel por naturaleza, Kennedy llegó a confesarle a sus amigos más cercanos que no estaba satisfecho «con menos de tres mujeres al día». Entre sus grandes conquistas destacan Marilyn Monroe, Marlene Dietrich y su secretaria Pamela Turnure, además de algunas becarias.

Jimmy Carter (1977-1981) – El conejo misterioso

Al presidente Jimmy Carter se le recuerda principalmente por el primero en legislar en el aspecto medioambiental y por los Acuerdos de Paz de Camp David. Sin embargo, es su anécdota surrealista con un conejo gigante, por lo que se le suele conocer.

Según se cuenta, el presidente Carter se encontraba de pesca en un lago cuando un animal parecido a un conejo, pero de mayor tamaño, lo quiso atacar. Carter usó el remo para quitarlo del medio y una vez que regresó a la Casa Blanca de sus vacaciones contó todo lo ocurrido. Para su sorpresa, las personas más cercanas de su equipo le aseguraron que esa historia era improbable porque los conejos no saben nadar.

La historia se difundió entre los medios de comunicación, lo que llevó que todos se interesaran más por su vida. Después de que se hizo público este relato, descubrieron otra historia misteriosa en la que Carter llamó a la policía para notificarles que había visto un objeto volador no identificado que reflejaba luces de colores.

Momentos graciosos

Uno de los presidentes más carismáticos, Abraham Lincoln, tenía un agudo sentido del humor. Se cuenta que durante una cena, un asistente se quejó de que había perdido un sombrero. Lincoln, con su característico ingenio, respondió: «No se preocupe, yo también he perdido un par de elecciones y no me quejo tanto».

Otro momento cómico lo protagonizó George W. Bush, conocido por sus meteduras de pata verbales. En un discurso, mientras intentaba expresar su apoyo a las tropas, dijo: «La guerra es una cosa terrible, pero a veces es una experiencia divertida». Su confusión dejó a muchos riendo, aunque no siempre era su intención.

El carismático Bill Clinton también tuvo su cuota de risas. Durante una visita a un evento deportivo, un fanático le gritó: «¡Tú eres el mejor presidente que hemos tenido!» A lo que Clinton, con su humor característico, respondió: «Gracias, pero no soy el dueño del equipo, solo soy el presidente».

