5 historias sobre los OVNI que parecen reales

Con el acrónimo OVNI se designa al Objeto Volador No Identificado. Esta denominación obedece a que no se pudieron explicar ciertos avistamientos en el cielo. A lo largo de la historia se han reportado miles de casos de presencias no asimilables a nada de lo conocido en el planeta Tierra. Por eso se ha desarrollado una disciplina conocida como ufología, que se dedica al estudio y análisis de estas apariciones.

Algunos casos han dado origen al interés por un estudio serio y consciente del asunto.

Caso Roswell

El «caso Roswell» es considerado fundacional de la ufología. Entre otras cosas, por la trascendencia pública que concitó, además del oscurantismo institucional del que estuvo rodeado. Se manejaron varias versiones para explicar lo ocurrido, sin embargo, todo quedó en una nebulosa.

La ciudad de Roswell en el estado de Nuevo México en Estados Unidos amaneció cubierta de trozos de metal el 8 de abril de 1947. Lo extraño fue que ese metal no se parecía a ninguno de los conocidos, ya que presentaba características particulares. No se rayaba, recobraba su forma si se lo torcía, tenía una textura y coloración particulares.

Las primeras noticias que trascendieron hablaban de trozos de un OVNI. Pero pronto fueron desmentidas por el gobierno, alegando que se trató de trozos de un globo experimental que había sido lanzado a la atmósfera.

La noche oficial de los OVNI

La noche del 19 de mayo de 1986, en el aeropuerto Sao José dos Campos en el estado de Sao Paulo en Brasil, fueron avistados 21 objetos extraños en el cielo. Este evento tiene la particularidad de que fue presenciado por un gran número de personas.

Un avión se disponía a despegar sobre las 20 h, cuando el piloto se alertó de una luz atípica. A los pocos minutos eran muchas luces en el cielo para estupor de todos los presentes. Por eso se conoce este caso como «la noche oficial», por su alto grado de certeza.

El caso del cabo Valdés

Este caso proviene de Chile. Su protagonista fue desaparecido durante quince minutos, tras los cuales regresó, pero con barba.

Ovnis en el Pentágono

Se han conocido casos en los que los seres extraterrestres han sobrevolado el Pentágono. Aparentemente, los objetos voladores se mantuvieron al margen, pero tampoco lograron sobrevivir las costumbres y prácticas anteriores.

Un testimonio

Una señora se encontraba en muy mal estado en el hospital asegura haber sido ‘tratada’ por un ovni. Pese a no contar con los medios de difusión que los anteriores, este expediente se puede encontrar realizando la simple búsqueda en Internet.

En el presente artículo hemos mencionado someramente algunos casos constituyentes de la ufología, pero hay mucho material en la red.