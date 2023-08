‘Zapeando’: Valeria Ros sorprende al describir el mayor dolor que ha sentido jamás

Poco a poco, y con el paso del tiempo, Zapeando se ha convertido en uno de los programas más icónicos de la parrilla televisiva. Muchos años en pantalla y tras más de 2.4000 programas, los espectadores han sido testigos de numerosos momentazos y revelaciones de sus colaboradores.

De hecho, recientemente, el público fue conocedor de una curiosa anécdota de Valeria Ros, una de las colaboradoras. Un momento donde la comunicadora dejó a todos, compañeros de mesa incluidos, sin palabras al revelar cuál ha sido el dolor más grande que ha sentido en su vida.

Valeria Ros confiesa cuál es el mayor dolor que ha sentido en su vida: «Mucho peor que el parto» https://t.co/QG93TepLtk — Zapeando (@zapeandola6) August 29, 2023

«Hay que tener mucho cuidado con la nariz. Yo me hice un piercing en un Chiringuito de Mallorca y no sabéis el dolor», comenzó explicando. «Yo me he hecho piercings en muchos sitios, porque así era rebelde, aunque ahora no se lleve tanto, y nunca me ha dolido tanto algo», confesó ante la atenta mirada de todos.

Debido a la intensidad de la situación, Valeria Ros optó por aplicar un poco de humor a su relato. «Me tuvieron que poner un ventilador e iba saludando así a los guiris», dijo, entre risas. «Fue mucho peor que un parto. Nada que ver, del parto ya ni me acuerdo», declaró. Unas palabras con las que dejó claro que nunca lo ha pasado nada bien a la hora de perforar su piel.

Tras terminar de contar su relato y comenzar a dar ciertos detalles, Miki Nadal le ha pedido que parase porque no quería saber nada más. «Pues ya ni cuento el del pezón entonces», le respondió ella bromeando. Sin lugar a duda, una anécdota con la que no dejó indiferente a nadie.

View this post on Instagram A post shared by Valeria Ros (@_valros)