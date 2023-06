El mundo del periodismo está de luto. Recientemente se ha conocido una terrible noticia, como es la del fallecimiento de Yolanda Alicia González. La que fuera presentadora de televisión y directora de Informativos de Tele7 murió el pasado lunes de manera repentina, como consecuencia de una infección causada por una garrapata, según El Correo.

Sus compañeros de Tele7, como no podía ser de otra manera, no tardaron en pronunciarse tras hacerse pública la noticia de la muerte de Yolanda Alicia González: “Yoli, trabajar junto a ti codo con codo todos estos años ha sido un verdadero honor”. Además, añadieron: “Has sido una más de nosotros, trabajando como la que más para lograr que un proyecto de juventud; una ilusión que sacaste adelante junto con 6 amigos, hoy en día sea un medio de comunicación de referencia en la Margen Izquierda”.

Lejos de que todo quede ahí, sus compañeros quisieron ir mucho más allá: “Tu fallecimiento repentino y prematuro nos ha dejado un inmenso vacío”. Debemos recordar que Yolanda Alicia González, junto a Javier Pikaza (su marido) y otras cinco personas, fundó Radio 7 en la década de los 80. Un medio de comunicación que, tiempo después, dio paso a Tele7.

Los trabajadores de RADIO7 y TELE7 estamos devastados por la pérdida de nuestra COMPAÑERA Yolanda Aliciahttps://t.co/5EYlt3mvVs — InformativosTele7 (@Tele7Noticias) June 26, 2023

Visiblemente consternados con la repentina muerte de la periodista, sus compañeros quisieron destacar lo maravilloso que era trabajar con ella día a día: “A lo largo de los años, tú nos has enseñado; y lo que es más importante, sin pretender dar lecciones a nadie; que no hace falta hacer espectáculo para que la gente se enganche a la información local”.

Es más, quisieron añadir algo más: “En un mundo de estética, tú eres y serás siempre ética”. En la página web del medio de comunicación, fueron más allá: “Tú has demostrado que con una sonrisa amable y sincera se puede preguntar cualquier cosa sin necesidad de ser incisivo e hiriente. Tú nos han enseñado, aunque nunca has necesitado decirlo en voz alta, con tu absoluta sencillez y humildad, que el protagonista nunca nunca nunca es el periodista”. Sin duda, una triste pérdida. Descanse en paz.