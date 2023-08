‘Violeta como el mar’, avance de los capítulos de hoy: Violeta y Francesco investigan la muerte de Laura Scalise

No es ningún secreto que Violeta como el mar se ha convertido en una de las ficciones que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. La nueva serie italiana protagonizada por Can Yaman y Francesca Chillemi está marcando y un antes en muchísimos sentidos.

El pasado miércoles 26 de julio pudimos disfrutar de las tres primeras entregas de Violeta como el mar. Después de una semana, por fin podemos saber lo que sucederá en los dos próximos capítulos de la serie de Can Yaman y Francesca Chillemi que se emite, cada miércoles a las 22:45 horas, en Antena 3.

De esta forma, seremos testigos de cómo Violeta conocerá a Raniero, el dueño de la granja en la que se fotografió con el Escarabajo. El chico tratará de cortejarla pero, a pesar de los esfuerzos, Violeta sentirá que Raniero es demasiado joven para ella. Francesco, por su parte, continuará su investigación sobre el tráfico de personas.

🔥 ¡La química entre Violeta y Francesco sigue aumentando en #VioletaComoElMar! “¿Alguna vez has cenado con una mujer sin querer llevártela a la cama?”. 😳

https://t.co/Jg9zPgIK3l — Antena 3 (@antena3com) July 31, 2023

Así pues, el protagonista de la historia conocerá a Farah en el puerto. Además, se saltará todas y cada una de las normas establecidas al esconderla en su casa. Violeta y Francesco unirán fuerzas a la hora de investigar la misteriosa muerte de Laura Scaliese. Pronto descubrirán algo que les dejará completamente sin palabras.

El personaje protagonizado por Can Yaman seguirá con su investigación y se dará cuenta de que Farah no tendrá la información que espera. Además, la investigación sobre la muerte de un hombre de negocios implicará, de lleno, a una reconocida periodista de Sicilia Web News. Violeta, a pesar de todo, se las arreglará para seguir disfrutando de la compañía de Raniero. No te pierdas las nuevas entregas de Violeta como el mar esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.

🌊 Nuevos episodios de #VioletaComoElMar, esta noche a las 22:45 horas en @antena3com 📊 La ficción fue líder y arrasó entre el público joven (17,1%) 👀 Adelántate a la emisión de hoy con este AVANCE ⬇️https://t.co/ZxJJeCQwDH — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) August 2, 2023