‘De Viernes’ sienta esta noche a los peores enemigos de las Campos y de Sofía Suescun

La frase «siempre habrá una Campos peor que tú» tendrá más sentido que nunca esta noche gracias a De viernes. El programa en el que Terelu Campos y Carmen Borrego se encuentran como en casa les ha preparado una noche de alta tensión al tener como invitado de hoy a uno de sus peores enemigos.

Mientras Alejandra Rubio está intentando desvincularse del mundo de la televisión y del corazón, al menos eso ha dicho en público, su madre y su tía siguen siendo las grandes protagonistas de este verano. Cuando atención estaba centrada en el embarazo de la nieta de María Teresa Campos, un viejo enemigo que siempre vuelve acude de nuevo a la llamada de una exclusiva.

Bigote Arrocet, ex pareja de la mítica periodista malagueña, sigue empeñado en seguir hablando de la familia a la que no pertenece desde hace años y lo hace con una nueva exclusiva. Pese a que siempre insiste en que no quiere saber nada de ellas, es raro el mes en el que no aprovecha los programas y revistas del corazón para volver a la actualidad gracias a ellas.

¡Bigote Arrocet habla de todo y de todos! Dispuesto a ajustar sus cuentas pendientes con las Campos y a revelar nuevos detalles del tiempo que pasó junto a ellas 🧨💥 🪩 #DeViernes

📺 A las 22:00 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta pic.twitter.com/LlW1XilTY7 — De viernes (@deviernestv) July 31, 2024

Hasta ahora Alejandra siempre se había salvado de sus críticas, pero desde que ha dado el paso de anunciar su embarazo en la portada de una revista ha abierto la veda contra ella. Tampoco faltarán sus clásicos, como son las críticas a Terelu y a Carmen por no haber cuidado de su madre en sus últimos años de vida.

De viernes recibe a la ganadora de Supervivientes All Stars

La segunda gran invitada de la noche también llega rodeada de polémica tras su victoria en el programa de supervivencia de Telecinco. En Honduras se ha coronado como la ganadora ante Alejandro Nieto, pero su paso por la isla le ha servido para ganarse a Sofía Suescun como gran enemiga.

La canaria y la navarra llegaron siendo amigas después de conocerse hace años en Gran Hermano, en la edición que venció la hija de Maite Galdeano. Al programa acude para hablar de su paso por el programa y de lo que hará con el dinero del premio.

🪩 Mañana, en #DeViernes, se sienta la flamante ganadora de Supervivientes All Stars, @_MartaGH16_, acompañada de su pareja @Tony_Spina para hablar de todos sus frentes abiertos. ✨¡Este viernes, a las 22:00! 📺 A las 22:00 en @telecincoes con @barchidona y Santi Acosta pic.twitter.com/UcUVqmLKSW — De viernes (@deviernestv) August 1, 2024

Para eso acudirá en compañía de Tony Spina, su pareja, con el que espera poder cumplir su sueño de ser madre. Pese a que lo están intentando desde hace mucho tiempo y han recurrido a varios tratamientos, por desgracia la buena noticia de que serán papás nunca llega y el camino se está haciendo muy largo para ellos.

Este tema fue una de las debilidades que Sofía aprovechó para criticar a su ex amiga, llegando a decirle que no es «una mujer completa». Desde ese momento su amistad se ha roto por completo y parece complicado que se puede recuperar.

Todo esto se podrá ver a partir de las 22:00 h. en una nueva edición de De viernes con Beatriz Archidona y Santi Acosta en Telecinco.