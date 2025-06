‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 6 de junio

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en la cadena principal de Mediaset España. Y siendo honestos, no es para menos. El programa Bea Archidona y Santi Acosta presentan todas las semanas, siempre ha destacado por contar, en cada entrega, con los testimonios más buscados. De esta forma, este viernes 6 de junio, no podía ser menos. Así pues, tras anunciarse el nombre de los invitados bomba que se sentarán esta semana en este plató, hemos podido comprobar cómo, una vez más, han sabido sorprender a sus espectadores. ¡Siempre se superan, y con creces! Por lo tanto, hacemos un repaso a la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 6 de junio de 2025:

Carlo Costanzia padre

Tras hacerse pública la sentencia, en la que sus hijos Pietro y Rocco han sido condenados a 12 y 8 años de prisión, se sienta en el plató de De Viernes. Entre otras cuestiones, lo hace para sincerarse como nunca sobre cómo se están desarrollando las cosas después de la resolución judicial. Y no solamente eso, sino también cómo ha reaccionado su hijo Carlo a la noticia y cómo afrontan la decisión del juez. Por si fuera poco, se pronunciará sobre la entrevista de su ex mujer, Mar Flores, en la que ha hablado de la relación sentimental que mantuvieron y la infancia de Carlo, el hijo que tienen en común.

Marta Peñate y Tony Spina

La pareja acaba de sufrir uno de los mayores golpes de su vida. Tras haber confirmado que estaban esperando su primer hijo, nada hacía presagiar que, tan solo unas semanas después, lo perderían. Así pues, Marta y Tony concederán a De Viernes su entrevista más dura, en la que darán a conocer detalles sobre cómo han recibido la peor noticia y, sobre todo, cómo se encuentran tras lo ocurrido hace tan solo unos días.

Carmen Alcayde

La colaboradora de televisión, inevitablemente, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de Supervivientes 2025. Así pues, en su paso por el plató de De Viernes, confesará cómo ha sido esta increíble experiencia en Honduras pero, a su vez, desvelará cómo ha hecho frente a todas las críticas recibidas por su participación en el reality. No solamente por parte de varios concursantes, sino también de compañeros de profesión.

Debate de Supervivientes 2025

Como es habitual en De Viernes, en esta entrega también habrá un debate en el que se emitirán imágenes inéditas del reality, a modo de última hora. Además, entre los colaboradores, contaremos con la presencia de Terelu Campos, Carmen Borrego y la propia Carmen Alcayde, entre otros, donde harán un balance de lo ocurrido en los últimos días en los Cayos Cochinos de Honduras.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta, esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.