Vicco: sus próximos planes profesionales tras el éxito de ‘Nochentera’

El Benidorm Fest es mucho más que la preselección española para elegir el candidato que se enviará a Eurovisión. También es el escaparate perfecto para conocer nuevos artistas y el ejemplo perfecto de ello es Vicco.

La catalana, cuyo nombre de nacimiento es Victoria Riba, ya tenía una gran trayectoria profesional antes de presentarse el certamen, pero muy pocos la conocían. Pianista y compositora, fue telonera de Alejandro Sanz en la gira Sirope y ha compuesto canciones para Edurne, Chenoa o Natalia Lacunza, entre otros muchos artistas. Ya dio sus primeros pasos camino a Eurovisión cuando compuso Muérdeme en 2019, la canción candidata al certamen interpretada por María Escarmiento cuando la preselección era en Operación Triunfo.

No sabéis el overbooking de noticias buenas que llevo recibiendo el dia de hoy, no se si voy a sobrevivir a esto madre mia, no puedo ser mas feliz con todo lo que esta pasando, y todo es gracias a vosotros que habeis hecho que nochentera sea un exito. Os amo graciaaaas🥹💜

— V I C C O (@vicco_music) February 6, 2023