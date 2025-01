Hace tan solo unos días, durante la gala del jueves, los espectadores de GH DÚO 3 pudieron conocer el nombre del primer expulsado de esta edición. Se trataba de nada más y nada menos que Vanessa Bouza. En esta ocasión, al contrario que lo que ocurrió tras su expulsión en Gran Hermano 19, no pidió a su marido Javier Mouzo que abandonase el concurso. Es más, le animó a que siguiese luchando, puesto que estaba convencida de que iba a convertirse en el ganador de GH DÚO 3. Un mensaje que, evidentemente, dejó un gran sabor de boca al gallego. Pero todo cambió tan solo unos días después. En el debate, presentado por Ion Aramendi, Vanessa aprovechó para despedirse de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra, pero también pudo decir a sus ex compañeros lo que pensaba de ellos. Incluido, como no podía ser de otra manera, su marido.

«Javi, tengo varias cosas que decirte. Primero que te echo de menos», comenzó diciendo la primera expulsada de GH DÚO 3. Poco después, continuó con su mensaje: «Hay cosas que no me están gustando nada. Tú sabrás lo que a mí me hace daño y no, creo que eres lo suficientemente mayor y, sabiendo las circunstancias que tengo, no me estás ayudando nada». Por si fuera poco, fue más allá: «Tú sabrás lo que haces». Un mensaje que, como era de esperar, dejó a Javier completamente descolocado y confundido: «¿Cómo? Me acabo de perder, no sé de qué me está hablando». Su mujer le explicó que se refería a un comentario que le hizo a Maica en el jardín, que no le gustó en absoluto. Javier, lejos de entenderlo, seguía confundido: «Vale, gracias», alcanzó a responder. Acto seguido, la gallega se despidió uno por uno del resto de compañeros de GH DÚO 3.

Respecto a Óscar, aseguró: «Me parece un Judas, te encanta ir para aquí y para allá, a ver cuánto tardas en traicionar de nuevo a la gente que está a tu lado». El concursante alcanzó a decir lo siguiente: «Hasta mañana, si Dios quiere». Vanessa tampoco se cortó con Ana Herminia: «Eres la grandísima rastrera de España. No tienes perdón de Dios y espero que el karma te ponga en tu lugar. Eres una sinvergüenza y una trepa».

Por suerte, para Marieta tuvo buenas palabras: «Has sido un gran descubrimiento dentro de la casa». La joven no pudo evitar sentir un gran alivio al escuchar sus palabras: «Me tenías asustada, como estabas repartiendo a todos…», comentó entre risas, pero Vanessa añadió algo más: «Hemos encauzado las aguas, me llevo de ti una buena sensación. Del trío eres la única que me gustas, espero que llegues muy lejos y tienes todo mi apoyo». Para finalizar, la gallega lanzó otro mensaje: “Quiero mandarle fuerza a Miguel Frigenti, Álex Ghita es el chupaculos de la edición”.

Javier, impactado tras el mensaje de Vanessa en directo

En plató, Ion Aramendi no tardó en hacer saber a Vanessa cuál había sido la reacción de su marido momentos después de haber conectado en directo para despedirse de todos los compañeros. «Ha dicho a sus compañeros que para decirle lo que les ha dicho, que mejor que te hubieras quedado callada», aseguró el presentador del debate de GH DÚO 3.

Ella, como era de esperar, no se echó para atrás: «A mí tampoco me gustó escuchar esas palabras, estamos a partes iguales». Poco después, pudimos ver cómo el gallego empezó a sentirse mal por todo lo sucedido durante el debate: «Desde el jueves estaba deseando verla y me suelta esta bomba. Parece mentira que llevemos 14 años juntos», se lamentó.